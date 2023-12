Grave denuncia de Sol 1 y Sol 2 contra Kennys Palacios tras participar en el Bailando 2023

"Encima nos pidió el 50% a mí y el 50% a ella", remarcó Sol 2 refiriéndose al pedido del estilista sobre el cachet que cobrarían por una presencia conseguida por ellas mismas en la provincia de Mendoza. Al tiempo que apuntó dura: "esperame un cacho que crezca y ahí sí arreglamos algo económico, sino me lo hubieras aclarado del principio".

Acusación Sol 1 y Sol 2contra Kennys Palacios - captura Intrusos.jpg

Claro que las chicas reconocieron que Palacios las invitó la primera vez al programa de Marcelo Tinelli en calidad de amigas para que lo fueran a ver, "pero nunca nos dijo 'miren que si les va bien me tienen que pagar'. Después como vio la repercusión y todo eso, nos dijo 'bueno chicas, tienen que pagar'", confió Sol 1.

Sobre si el amigo de Wanda Nara fue realmente el descubridor de ellas, Sol 2 fue tajante. "Para mí no fue nada hoy en día, porque no descubrió nada. Lo que nosotras hacemos, o hicimos, fue parte nuestra", si bien admitió que la primera vez que fueron al programa de Marcelo Tinelli fue por invitación de él.

Por último, Sol 2 volvió a apuntar contra Kennys Palacios al asegurar "Para mí que se comportó muy mal como amigo. Pensé que iba a llevarme un amigo en este medio, pero al final no es como pensaba... Sos un falso", disparó sin filtro; mientras que Sol 1 pidió: "Kennys dejá de pedirnos por favor. Vos creo que ganás más que nosotras... Ayudanos vos".

Sol 1 y Sol 2 se cruzaron con Fernanda Iglesias en LAM y la panelista se largó a llorar: "Nos mira con cara rara"

Sol 1 y Sol 2 definitivamente son la revelación del Bailando 2023. En noviembre pasado, ambas acompañaron a Romina Uhrig en la salsa de a tres, y luego estuvieron invitadas a LAM (América) al día siguiente.

En reiteradas ocasiones ambas contaron un poco de su historia en la pista del Bailando, y dejaron en claro que estaban casadas. Sin embargo, parece que la panelista Fernanda Iglesias no estaba al tanto de esa cuestión y desató un tenso cruce cuando les preguntó si eran muy amigas.

“¿Cómo se presentarían si le tuvieron que explicar a un extraterrestre quienes son?”, preguntó Ángel de Brito a raíz de lo sucedido. “¿A uno como Fernanda o qué?”, chicaneó Sol 2. En eso, Fernanda deslizó que estaba atravesando un mal momento y Sol 1 la interceptó: “Por algo lo estarás pasando, si fueras mejor persona quizás no pasarías por eso o quizás te falta alguien que te ame de verdad para no ser tan mala”.

sol 1 y sol 2 en lam.jpg

“Es la segunda vez que escuchamos que nos ningunea o pregunta quienes somos. Me sentí ninguneada y que nos faltaste el respeto”, remarcó Sol 1. “No me afectan las cosas y menos de quien vienen. Cuando alguien te hace algo con maldad no te va a afectar. Desde que llegamos nos mira con cara rara, por ahí le molesta nuestra presencia”, sumó su pareja.

Fue ahí donde la angelita se quebró totalmente y expresó: “Voy a llorar, posta. Que me prejuzguen de esta manera, yo estoy estoy pasando un mal momento y realmente no seguí la historia de ellas por llego a mi casa y necesito calmarme y bajar, a veces no miro el Bailando y no sabía. Como les voy a querer hacer daño? No me conocen”.