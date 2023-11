El desgarrador llanto de Moria Casán al escuchar la historia de vida de Sol 1 y Sol 2: "Conozco su lucha"

"Antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada o que mis primos me hacían pis en la boca, que mis tíos, un padre o cualquier persona me tocaba. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz", expresó emocionada la mujer trans frente al conductor Marcelo Tinelli.

Cuando la One hizo la devolución de la performance del trío quebró en llanto. "Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron 'gracias', porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón", dijo entre lágrimas.

"No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año '70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto", se preguntó. Y lanzó su icónica frase para ella misma: "Si querés llorar, llorá".

Moria también dijo muy conmovida: "Entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupes, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa, cuando se puso un sobretodo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo. Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento".

La sorprendente reacción de Moria Casán tras el tremendo escándalo de Sofía Gala en Aeroparque

Sofía Gala fue demorada en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se dirigía a Mar del Plata para participar del Festival Internacional de Cine.

Según TN, la hija de Moria Casán tuvo que bajarse del avión ya que no habría pagado algunos productos del free shop. A pesar de todo la mamá de Dante y Helena pudo llegar a La Feliz porque La One se encargó de anunciarlo.

La Lengua Karateca compartió un mensaje para su hija en las redes sociales, omitiendo el escándalo en Aeroparque, con una foto de un vino espumante y copas: "Brindo por tu nuevo film, Reina animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ".

En otra historia de Instagram, la jurado del Bailando 2023 escribió: "Placer, hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina animal. Sobrevivís al matadero, te amo. Kisses a Fermín, no se pierdan Reina animal".

