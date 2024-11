Guerra de divas: Graciela Alfano le respondió a Susana Giménez y fue letal

Luego, contó un episodio que vivió en un restaurant de Miami al que la habían invitado: "Cuando estábamos llegando al lugar me llama el relaciones públicas que me había invitado y me dice 'Graciela, no podés entrar, te digo que vayas a los otros dos'. Le dije 'diculpá, estoy acá en la puerta, además la pareja que viene con nosotros está adentro y nos dice que no hay ningún evento'".

Y siguió: "Entonces entramos, yo estaba medio caliente porque la verdad no me gustó, y cuando llegamos, el otro relaciones públicas viene corriendo y nos dicen 'no pueden, no puede, no te podemos invitar hoy'".

"La realidad es cuando me dicen esto y me siento, viene Marley, habla conmigo, llega Susana, yo no la veo, pero Carlos, mi novio, la ve que me mira, se acerca más me mira más y después se va corriendo para su mesa, no me saludó", sostuvo Alfano.

"A mí lo que me dijeron es que ella no quería que estuviera ahí", recordó.

Moria Casán ninguneó a Susana Giménez y escala la feroz guerra de divas

El domingo en Telefe, Yanina Latorre estuvo en el living de Susana Giménez. La angelita aprovechó su visita para preguntarle a la diva por la eterna guerra con Moria Casán.

"No, ya no la oigo, ni entiendo por qué me critica. Nunca tuvimos un problema, ni en la revista ni en cine, que hicimos juntas. Todo lo que dice es para que le den prensa", expresó la conductora.

Este miércoles en Intrusos (América TV) compartieron una nota que le hicieron a Moria Casán. El periodista Alejandro Guatti le preguntó a la ex vedette por sus diferencias con Susana Giménez.

La One, que estaba celebrando el éxito de Brujas con sus compañeras de elenco, ninguneó a la figura de Telefe. "Por respeto a mis compañeras no voy a hablar de otras cosa que no sea Brujas", lanzó.

El notero recordó que Baby Etchecopar se metió en el conflicto y destacó a Susana por encima de ella. "No me interesa lo que diga Baby, Susana.... no los escucho, no los tengo en mi radar", sentenció Moria.