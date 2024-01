Guido Kaczka reveló cómo le cayó que Mirtha Legrand le dijese al aire que está "mas gordito"

Mirtha Legrand Adrián Suar Guido Kaczka Muriel Santa Ana y Maggie Civantos.jpg

“¿Vos engordaste?”, le preguntó la conductora de repente sorprendiendo a Kaczka cuando el tema de conversación era otro que nada tenía que ver con su figura.

Tras un segundo, Guido atinó a responder desentendido con otra pregunta: “¿Engordé un poco?”, a lo que Mirtha Legrand agregó sin filtro: “Te noto como la cara más gordita”. Fue allí cuando Kaczka admitió concesivo con la legendaria diva: “Puede ser, eh”, para luego continuar con la conversación sobre su trabajo en los medios.

La palabra de Guido Kaczka luego del comentario de Mirtha Legrand sobre su figura

Así las cosas, tras convertirse en noticia la indiscreta pregunta de Mirtha Legrand al conductor de Los 8 escalones, LAM (América TV) habló del tema con Guido Kaczka, quien reveló cómo le cayó el comentario.

"Mirtha es un genio. Uno puede aprender un montón, pero es imposible copiarla. No iba (al programa) por un tema de horarios. No sabía que no iba desde hace 5 años", comenzó reconociendo el también conductor de La 100.

Al tiempo que ante la consulta del notero de si lo descolocó el comentario de Mirtha cuando le dijo "estás más gordito", Guido negó de plano haberse sentido incómodo, si bien reconoció que lo descolocó.

"Es como que esté hablando con vos y te diga 'tenés muy peludo el brazo'… Pero Mirtha es muy genial", explicó Kaczka. Asimismo, dejó en claro que ese es el sello único de Mirtha. "Es con todo. Es un ritmo de conducir, de llevar las cosas. De repente un golpe, de golpe un chiste. Es para amenizar. Es un estilo", concluyó el animador.