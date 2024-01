Guido Kaczka reveló cuál fue su reacción al ver que Karina Milei había participado en su programa

"Pasaron miles de participantes por tu programa pero hace poco se hizo viral un clip donde se ve a la hermana de Javier Milei con sus padres", señaló.

Guido mencionó que vio el video y destacó que ella "quería mucho a su mascota". "Sí, lo vi. Ella vino a jugar como tantos otros participantes con sus perros. La vi que quería mucho a su mascota, tuvimos una charla ahí y hoy adquiere otra dimensión por la situación y por el lugar que ella ocupa", enfatizó.

Por último, el conductor indicó que A todo o nada fue un ciclo que disfrutó mucho hacer. "Me gustó el video, la verdad es que me hizo extrañar el programa. Era un programa que me encantaba hacer. Así que me gustó verlo", sentenció.

Javier Milei publicó una foto vintage e inédita con su hermana Karina para celebrar la Navidad

El presidente de la Nación, Javier Milei, subió a sus redes una foto vintage junto a su hermana Karina, para saludar por las fiestas al pueblo argentino. "¡Feliz Navidad! Viva la libertad, carajo" , escribió.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el mandatario compartió una imagen inédita, muy dulce por cierto. Se trata de una foto con la actual secretaria general de la Presidencia, y de una Navidad en la que ambos aún eran niños.

En la misma se ve a los dos abrazados, posando delante del clásico árbol en la casa de su infancia. No es la primera vez que el libertario demuestra afecto por su hermana públicamente, siempre se mostró muy agradecido de la compañía y fidelidad de quien fue, además, su jefa de campaña en las últimas elecciones.

El Presidente hizo el posteo en la mañana de este domingo, horas después de haber visitado la mesa de Mirtha Legrand en la noche del sábado. Durante el programa, el mandatario habló sobre sus primeros días a cargo del Ejecutivo y lo acompaño su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.