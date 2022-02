"Me estoy desayunando con esto. Estoy impactado. No lo puedo creer. La verdad que no sabía absolutamente nada. No sé exactamente lo que pasó. Lo conocí cunado éramos más chicos. Siempre tuve muchísima buena onda con él", expresó el mediático después de enterarse de la trágica noticia.

Guido señaló que Gustavo nunca pudo superar la muerte de Ricardo Fort. "Estaba muy triste. Siento que cunado falleció Ricardo, se fue un poco con él. Se fueron juntos. Una parte de él se fue con Ricardo. Se lo veía muy triste. Lo único que quería era juntarse con Ricardo", afirmó.

El mediático destacó que el entrenador cumplió un rol fundamental en la vida de Felipe y Martita. "Fue un excelente padre de los chicos. Los crio de una manera ejemplar. Se hizo responsable de la crianza de dos chicos, que ahora cumplen 18 años", sentenció.

La fuerte declaración de Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez

Felipe Fort, hijo del empresario Ricardo Fort, declaró ante la policía que Gustavo Martínez ya había amenazado con tirarse del balcón por un cuadro de depresión y angustia.

Según se detalla en el parte policial, uno de los hijos de Fort afirmó que el Martínez “hace días se encontraba deprimido en virtud que los mismos cumplirían mayoría de edad agregando que mencionaba querer arrojarse del balcón”.