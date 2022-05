Guillermina Valdés dio detalles de cómo era su matrimonio con Sebastián Ortega

"Es que en aquel entonces eso era felicidad para mí. Estaba medio apagadita. Bueno, ¡medio bastante! La verdad es que ahí estaba muy metidita para adentro. Se ve que necesitaba pasar por eso para ser quien soy”, afirmó en diálogo con Teleshow.

Además. , aseguró que fue su decisión haber dejado de lado su carrera para enfocarse en la crianza de sus hijos en su casa.

"Esa era yo siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos un espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era, en ese entonces, quien yo elegía. Él era eso y yo, lo que era. Y estábamos muy bien, vinieron nuestros hijos y tuvimos una re linda relación", contó Valdés.

"Sí, elegí estar en un lugar en el que ´el otro hiciera´ mientras yo estaba con mis pollitos", dijo, firme.

Por otro lado, Guillermina Valdés admitió que Sebastián no la incentivaba demasiado a emprender nuevos proyectos pero que, en definitiva, fue ella quien en ese entonces decidió ponerle un freno a su carrera.

"Fue mi opción. No está bueno decir ´no podía´, o ´no me dejaba´. Claro que tampoco me empujaban diciendo: ´Dale, flaca, hacé que está buenísimo´. No. Quizás no era un formato que él tenía para conmigo. Pero todo fue mi tránsito elegido. A ver, tengo demasiada personalidad para que me digan lo que debo hacer", cerró, contundente.

Guillermina Valdés reveló cómo se enteró sobre la muerte de uno de sus hermanos

Guillermina Valdés reveló uno de los momentos más dolorosos e inesperados de su vida. La modelo y empresaria contó que a los 28 años se enteró que tuvo un hermanito que falleció de muerte súbita.

"Un día, charlando con mi abuela, me dice que yo era tan celosa de chica que ni siquiera podía soportar que le hicieran a upa a mi hermanito. Yo la corrijo: 'hermana abuela, una hermana'. Pero ahí me contó", reveló la rubia a Teleshow.

"Se le escapó. Me contó que había tenido un hermano varón, Facundo, que vivió cuatro meses y falleció de muerte súbita cuando yo tenía dos años", dijo la mujer de Marcelo Tinelli sobre la información que le dio su abuela hace 16 años.

"Mi Mamá no habla del tema y la respeto... Debe haber sufrido tanto... Nunca nadie habló de eso y jamás hubo una foto, nada. Fue a esa edad que lo empecé a nombrar... Eso implicó para mí una enorme responsabilidad", indicó.

Guillermina tiene una hermana menor Lucía, de 35 años, una joven de bajo perfil y madre de una nena.