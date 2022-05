Guillermina Valdés reveló cómo se enteró sobre la muerte de uno de sus hermanos

"Se le escapó. Me contó que había tenido un hermano varón, Facundo, que vivió cuatro meses y falleció de muerte súbita cuando yo tenía dos años", dijo la mujer de Marcelo Tinelli sobre la información que le dio su abuela hace 16 años.

"Mi Mamá no habla del tema y la respeto... Debe haber sufrido tanto... Nunca nadie habló de eso y jamás hubo una foto, nada. Fue a esa edad que lo empecé a nombrar... Eso implicó para mí una enorme responsabilidad", indicó.

Guillermina tiene una hermana menor Lucía, de 35 años, una joven de bajo perfil y madre de una nena.

Guillermina Valdés recordó cuando su hija Paloma le contó que es gay

Guillermina Valdés viajó hace unas semanas a Londres, Inglaterra, con sus hijas Helena y Paloma y desde las redes sociales fue compartiendo distintas postales del viaje y recorridas por distintos lugares históricos.

Lo cierto es que en una entrevista con el medio Teleshow, la actriz contó que a los 16 años su hija Paloma le contó que es gay y reveló que en esa charla la notó muy angustiada a la joven.

"Ni siquiera soy pro diversidad, porque no registro las diferencias. "Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. En un primer instante fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: `¡Ay, qué mal! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Qué dormidita...’. ¡¿Qué le pasa, señora....?!”, comentó Guillermina Valdés sobre ese importante momento.

Y recordó qué le contestó a su hija: "La vi angustiada y le dije: ´Palo, contá conmigo para lo que sea´. Y ahí fuimos a ver a la psicóloga, pero no porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien. En realidad ya estaba bien, pero debe haber sido difícil decírmelo".

Guillermina dejó en claro que desde un primer momento bancó a su hija, que está en pareja con la hija de otro importante famoso, y explicó: "Para mí fue un: ´Bueno, okey. ¿Estás bien? ¿Qué necesitás? Presentame a quien sea tu amor cuando venga... Está todo bien’. Como mamá no hay mucho más que hacer que acompañar y pretender que sean felices".