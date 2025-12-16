Guillermo Francella anunció su regreso al teatro: con qué obra y cuándo estrena

De qué se trata Desde el jardín, la obra con la que Guillermo Francella vuelve a subirse a las tablas porteñas

“Desde el Jardín” cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella), un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad.

El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina. Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder.

Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

Desde el jardin 1

“Desde el Jardín” es una alegoría brillante (y una comedia negra y drama social) de los particulares tiempos que corren en el mundo actual; que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito. Una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente “no sabe nada”, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.

¿El mundo está ciego y Chance Gardiner es el único que lo ve con pureza? ¿Estamos en presencia de un idiota o de un sabio?