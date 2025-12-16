Guillermo Francella anunció su regreso al teatro: con qué obra y cuándo estrena
Por estas horas Guillermo Francella anunció su vuelta a las tablas de la calle Corrientes con "Desde el jardín", una pieza que promete ser el suceso teatral de 2026. Aquí, todos los detalles.
16 dic 2025, 06:30
Esta semana se confirmó el regreso a las tablas de Guillermo Francella, previsto para el primer trimestre de 2026. “Desde el Jardín” es el nuevo proyecto teatral que encabezará el actor en su regreso triunfal en 2026 a la Calle Corrientes. Se trata de una adaptación inédita de la novela “Being There”, del escritor polaconorteamericano Jerzy Kosinski; publicada en 1971 y de la cual se basó también la película de culto protagonizada por Peter Sellers en 1979.
La versión teatral de “Desde el Jardín” tendrá su estreno en Argentina el 28 de marzo de 2026 en el teatro Metropolitan, acompañado por un elenco de primera línea, integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.
En una versión teatral y dirección de Marcos Carnevale y producción general de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel, la preventa de entrada se habilitó este 15 de diciembre de 2025, a través de Plateanet.com y en la boletería del Metropolitan.
De qué se trata Desde el jardín, la obra con la que Guillermo Francella vuelve a subirse a las tablas porteñas
“Desde el Jardín” cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella), un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad.
El azar hace que conozca a Eva(Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina. Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder.
Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.
“Desde el Jardín” es una alegoría brillante (y una comedia negra y drama social) de los particulares tiempos que corren en el mundo actual; que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito. Una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente “no sabe nada”, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.
¿El mundo está ciego y Chance Gardiner es el único que lo ve con pureza? ¿Estamos en presencia de un idiota o de un sabio?