Gustavo Sofovich apuntó contra Fabio Cuggini tras la pelea en el estacionamiento: "Es un buscador de fama serial"

Cuando Fabio se dirigía a buscar la moto junto a su pareja, apareció Gustavo y se dio un fuerte cruce entre los dos, que terminó con intervención policial y posterior denuncia del estilista.

Lo cierto es que Gustavo Sofovich estuvo este lunes en el ciclo Desayuno Americano, que regresó a la pantalla de América Tv, y se refirió al altercado que tuvo con el estilista y que quedó registrado en video.

"Me acosa este chico a mí (por Cuggini). Me llama falopero. Yo no necesito fama, la tengo, soy el hijo de uno de los tipos más importantes de este medio. En este canal en los últimos seis años nos llevamos tres Martín Fierro con Polémica en el bar, no necesito fama", precisó el productor.

Y amplió: "Mi padre no se hablaba con Cuggini. Es una mala persona, no lo quiere nadie. Es un buscador de fama serial, tiene grabado a dos cámaras lo de ayer".

Gustavo contó que hace cinco años que no consume drogas y explicó sobre el tenso momento con Cuggini: "Me acerco al baño y me dice falopero. No lo aguanto más. Busca fama y a mí no me interesa la fama. Este chico se vive peleando con todo el mundo".

Además, se mostró al aire el posteo en las redes que motivó la pelea entre los dos cuando el peluquero hizo un comentario sobre la muerte de Carlos Menem en 2021.

Fabio Cuggini habló de la fuerte pelea con Gustavo Sofovich: "Mi mujer pensó que me iban a matar"

En charla exclusiva con PrimiciasYa, Fabio Cuggini se refirió al violento cruce con Gustavo Sofovich en un estacionamiento y contó detalles del episodio.

"Me iba a festejar las Pascuas y mi cumpleaños que fue el sábado pasado. Cuando entro a la entrada del estacionamiento, escucho unos gritos atrás mío y ahí me doy cuenta que es Gustavo. Lo ignoré en ese momento y de repente siento que me agarran y me hacen una llave de cuello ahorcándome", comenzó el estilista.

Y agregó: "Me decía cosas, balbuceaba. Mi mujer pensó que me iban a matar y fue a buscar a la policía y el personal del valet parking nos viene a separar. Sentí un poco de tristeza de verlo a Gustavo así de esa manera, no lo vi en sus cabales. Lo que menos iba a hacer era pegarle. Cuando escuché los gritos de mi mujer me dio miedo".

Sobre su relación con Gustavo, Fabio indicó: "Hace dos años que no lo veo ni me lo cruzo. Hace casi 8 años que corté esa relación porque era muy tóxico, traté de ayudarlo y siempre decía que no iba a ser cómplice de su muerte".

"Cuando muere el padre(Gerardo)pasó a ser el rey y en el medio saben todos que no es lo que se aparenta. Mi mujer me dijo hacé la denuncia y la hice por un tema de integridad física mía. La familia me bajó a tierra. Uno se levanta y no sabes lo que puede pasr. Verlo en ese estado es triste", precisó Cuggini.

Y remarcó: "Gustavo no es mi mejor amigo pero traté de ayudarlo porque iban y venían con el padre. En la última época él vendía cosas por el tema de la droga. No voy a contar muchas miserias porque es triste, esto lo dijo en esa época Gerardo".