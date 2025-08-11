El Pelado López habló de Julieta Prandi y el juicio a Claudio Contardi: "Situación espantosa"

Consultado sobre la versión que Claudio Contardi en ese tiempo llamó a la producción del programa para marcar algo que le molestaba al aire de López y Prandi, el animador explicó: "Nunca recibí nada de eso de parte de la producción, no sé quién te habrá dicho eso".

Y sobre su día a día laboral con Julieta Prandi, precisó: "Teníamos un vínculo divino, desde el primer programa al último. Hay que tener mucho coraje para estar en esa situación y exponerse. Es toda una situación espantosa, ojalá que se haga Justicia".

pelado lopez

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué pidió 50 años de cárcel para Claudio Contardi: "Prueba abundante"

Javier Baños, letrado de Julieta Prandi, habló en el ciclo Sábado en TN y fundamentó por qué solicitaron 50 años de cárcel para Claudio Contardi de cara al veredicto que se conocerá el próximo miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

"La prueba es sobre abundante, en general los abusos sexuales son delitos complejos de probar y realmente es un caso atípico porque contamos con un sin números de elementos de convicción", comenzó el abogado.

"Hay un relato de Julieta Prandi que es consistente, sostenido en el tiempo, que no tiene fisuras y que además es avalado por 13 testigos en estas dos jornadas de debate y que se complementa con una pericia psicológica incontrastable y una pericia psiquiátrica que es inequívoca y que da cuenta de indicios de abuso sexual intrafamiliar y sostenidos en el tiempo. En pocos casos se cuenta con tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características", fundamentó sobre su postura en pedir esa fuerte pena de prisión para el imputado.

"Nosotros queremos una condena acorde con la magnitud del injusto cometido. Las diferencias de matices pueden existir. El fiscal pidió 20 años y tiene un deber de objetividad. Nosotros estamos representando a Julieta, somos parte, y entendemos que en este caso no debe haber una resocialización del sujeto. Consideramos realmente que esta persona es incapaz de ser resocializado. Lo único que tuvimos en cuenta para la pena es garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a esta persona que nos parece completamente peligrosa", siguió el abogado de Julieta Prandi.

Y cerró: “Existieron una cantidad de relaciones que no fueron consentidas. De acuerdo a la prueba que se incorporó, Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto sin su consentimiento. Es una denuncia de Julieta en el año 2018, mantenida en el tiempo y ratificada ante una multiplicidad de peritos y es un relato coherente y que no tiene fisuras".