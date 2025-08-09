A24.com

Qué hacía Wanda Nara mientras Marley entrevistaba a Mauro Icardi en Turquía

Wanda Nara reveló qué estaba haciendo en el preciso momento en que Mauro Icardi hablaba con Marley desde Estambul, Turquía. Todos los detalles en la nota.

9 ago 2025, 17:35
Finalmente, este viernes 8 de agosto se transmitió la entrevista que Marley le hizo a Mauro Icardi desde Turquía para el programa Por el Mundo (Telefe) y, como se pudo ver, el futbolista en ningún momento se refirió a Wanda Nara, como muchos esperaban. Pero… ¿qué hacía ella en ese momento?

Mientras su expareja salía al aire y en medio de las especulaciones sobre si se había enojado o no —dado que tiene proyectos con el canal, como MasterChef Famosos—, la empresaria dejó en claro que ni cerca estuvo de encender la televisión para ver la nota. Así, se mostró cenando en un restaurante con su papá, Andrés Nara, su hijo Constantino López y una de sus hijas. El menú: carne, papas fritas, nachos y una ensalada.

También es cierto que las declaraciones del deportista no fueron polémicas ni mucho menos, ya que solo habló de su vida en Turquía, lo que extraña de Argentina y cómo es su día a día. Sin embargo, Wanda siempre se las ingenia para generar show mediático, algo que esta vez no ocurrió. Ni siquiera en su canal de WhatsApp, donde suele lanzar comentarios picantes contra él.

Qué secreto reveló Mauro Icardi en la entrevista con Marley desde Turquía

La reciente entrevista de Marley a Mauro Icardi en Por el Mundo (Telefe) despertó gran interés en el ambiente del espectáculo, especialmente por las versiones que indican que a Wanda Nara no le habría caído bien la idea. El conductor, amigo de la empresaria y figura del mismo canal con el que ella tiene proyectos en marcha, viajó hasta Turquía para conversar con el futbolista.

Lejos de tocar temas vinculados a su vida privada o a su pasado mediático —incluyendo su relación con Wanda o el episodio con la China Suárez—, Icardi se enfocó en contar cómo transcurre su día a día en Estambul, ciudad en la que vive desde hace tres años. Entre otras cosas, describió la pasión de los hinchas, tan intensa que muchas veces le impide disfrutar de una salida tranquila por la calle.

Durante la charla, el futbolista describió su rutina en Estambul y sorprendió con una confesión al conductor: "No hago mucho, vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda a diez minutos de casa, después salgo poco por la calle. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me voy".

Con una sonrisa, cerró diciendo que "no conozco nada pero ya voy a tener tiempo seguramente", dejando entrever que planea recorrer Turquía más adelante, probablemente junto a su pareja.

