Qué hacía Wanda Nara mientras Marley entrevistaba a Mauro Icardi en Turquía

Lejos de tocar temas vinculados a su vida privada o a su pasado mediático —incluyendo su relación con Wanda o el episodio con la China Suárez—, Icardi se enfocó en contar cómo transcurre su día a día en Estambul, ciudad en la que vive desde hace tres años. Entre otras cosas, describió la pasión de los hinchas, tan intensa que muchas veces le impide disfrutar de una salida tranquila por la calle.

Durante la charla, el futbolista describió su rutina en Estambul y sorprendió con una confesión al conductor: "No hago mucho, vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda a diez minutos de casa, después salgo poco por la calle. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me voy".

Con una sonrisa, cerró diciendo que "no conozco nada pero ya voy a tener tiempo seguramente", dejando entrever que planea recorrer Turquía más adelante, probablemente junto a su pareja.