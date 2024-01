La firme respuesta de Fernando Burlando a Aníbal Lotocki tras hablar de la muerte de Silvina Luna

Ante estas declaraciones, el abogado de la familia de Luna, Fernando Burlando, le contestó mediante un fuerte descargo en redes sociales.

Embed

“Los dichos de Lotocki espantan, horrorizan. Son la comprobación por si hiciera falta de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión...”, indicó el letrado.

Y remarcó: “Con su alegoría de la cortadora de césped nos está insultando y lo que es peor e indignante es que está insultando a las víctimas y a sus familiares. Yo pensé que en este tiempo de encarcelamiento Lotocki había podido reflexionar y acercarse a una forma de autocrítica que alguna vez le abra las puertas del arrepentimiento, pero compruebo con horror que no".

“El encierro potenció su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad. Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba”, sentenció Fernando Burlando.

fernando burlando anibal lotocki.jpg

Aníbal Lotocki habló desde la cárcel y contó cómo es su vida en prisión

Tras estar 85 días detenido, Aníbal Lotocki habló por primera vez desde la cárcel con Socios del espectáculo, El Trece. El polémico cirujano habló de su vida cotidiana en la cárcel y de la situación de sus causas en una nota telefónica con el panelista Matías Vázquez. “No estaba en mis planes para nada estar preso”, señaló.

También habló de los privilegios en la cárcel y aclaró que ni siquiera le dieron la posibilidad de tener una computadora y un ventilador. “Tengo un trastorno por transpiración excesiva”, indicó.

“La Justicia tendrá que determinar si soy inocente. No tiene sentido que esté preso sin una condena. Es una exageración esta (prisión) preventiva”, afirmó Lotocki.

“No soy ningún preso VIP... Estoy en el pabellón de mejor conducta. Están los 50 presos más amigables. La celda se cierra a la misma hora, las visitas también, la comida es la misma”, remarcó.

“Pedí una computadora y me la negaron. Estamos en un lugar de mucho calor, las celdas son muy pequeñas, no corre nada de viento. Tengo transpiración excesiva, no me puedo hacer el tratamiento para eso acá. El médico me indicó pedir un ventilador. El Servicio Penitenciario no me lo quiere dar. No tengo ningún beneficio, en absoluto”, sostuvo.

Luego, Lotocki aclaró que pasa sus días leyendo y que se puso a escribir un libro. “Es momento de hablar... Yo he hablado muy poco y eso ha sido un gran defecto”, dijo. “Uno acá tiene tiempo para reflexionar. Reflexioné mucho... Tuve tiempo de escribir, un libro, que está en proceso de revisión”, contó.

“No supe hacerme escuchar y ese fue un gran defecto. Dejé que se hablar mucho. Es momento de hacer lo que no había hecho hasta ahora”, cerró contundente.