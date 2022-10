Habló por primera vez Anto Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré: "Lo adoro mucho"

La rubia es amante del ejercicio, tiene un físico escultural y le encanta sacarse fotos en topless y traje de baño en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de cien mil seguidores.

Lo cierto es que por primera vez la nueva novia del actor habló en televisión en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y fue muy elogiosa con Nicolás Cabré.

Embed

"La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos", aseguró Anto Natale, quien contó que se conocieron por un amigo en común.

"Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor, ¡y es muy lindo!", agregó la letrada.

Y evitó ponerle un título a la relación: "Lo adoro mucho, lo quiero mucho. La mejor con él, es un divino total. No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él, estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso".

Anto Natale nicolas cabre.jpg

Nicolás Cabré mostró cómo está su rodilla, a dos meses de la operación de meniscos

A fines de agosto pasado, Nicolás Cabré pasó por el quirófano para solucionar una dolencia que arrastraba desde hacía bastante tiempo. Por ese entonces fue el periodista Luis Ventura quien, desde A la tarde, América Tv, confirmó la operación de meniscos en el sanatorio La Trinidad de San Isidro.

En tanto, el propio Cabré también se refirió al tema: “Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, había declarado el actor al anunciar la intervención y renunciar a una de sus pasiones: las maratones de running.

Pasadas ya varias semanas de la intervención quirúrgica , y en plena rehabilitación de la rodilla izquierda, ahora el actor se mostró retomando de a poco la movilidad de sus piernas desde su cuenta de Instagram, red social en la que desembarcó este invierno.

"Acá después de no sé cuánto ya... Empezamos a recordarle a la rodilla cómo era esto de trotar. Cada vez falta menos!!", escribió Nicolás Cabré sobre el video en el que puede vérselo trotando en una pileta para poder retomar lo antes posible su entrenamiento deportivo de cara a las maratones que suele correr, mientras disfruta de unos días de vacaciones en la playa junto a su hija Rufina.