Nicolás Cabré mostró cómo está su rodilla, a dos meses de la operación de meniscos

En tanto, el propio Cabré también se refirió al tema. “Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, había declarado el actor al anunciar la intervención y renunciar a una de sus pasiones: las maratones de running.