¡Hay video! Fernando Burlando encontró a El Polaco en la cama con su madre: “¿Estás loco?”

El cantante de cumbia, con su habitual humor, apareció en la cama de la madre del abogado y las imágenes lograron gran repercusión en las redes.

“Te acostás con mi vieja... ¿Estás loco?”, se lo escucha decir a Fernando mientras registraba las imágenes en la filmación. En el video se nota la alegría de la señora por la presencia del artista musical, en un momento muy tierno.

Desde sus historias, Fernando Burlando agradeció la predisposición del artista para hacer sonreír a su madre. “Gracias por tu gesto de hoy por la mañana y muchas gracias por alegrar a mi vieja”, expresó el letrado mencionando también a la pareja de Barby Silenzi en la red social.

Fernando Burlando habló sobre la muerte de Diego Maradona: "Fue una gran agonía"

A días del inicio del juicio por el esclarecimiento de la muerte de Diego Maradona, el abogado Fernando Burlando habló en Intrusos, América Tv, sobre cómo se encontraba el astro del fútbol el día de su muerte.

"Diego estaba con una inflamación que era ferozmente visible. Lo primero que ve un médico clínico es si hay un edema. A mí me llamó la atención el día que lo despedimos en la Casa Rosada, el estado de inflamación que tenía ese cuerpo", reveló el letrado.

Y agregó: "Nuestra postura tiene que ver de por qué no observaron, ni vieron siquiera lo que su cuerpo estaba mostrando. Tenía un edema tan hinchado. No quiero usar palabras que sean salvajes. Diego tenía un tamaño que no era el de él, y no solamente a nivel pulmonar".

También detalló sobre el último día de vida de Maradona: "No lo quisieron ver, no lo quisieron atender, no hicieron las cosas que tenían que hacer. Ni siquiera lo fueron a ver esa mañana de agonía cuando Diego se fue de este plano".

"Cuando dicen que Diego no se quería atender por los médicos, él ya tenía problemas para respirar, y si hay algo feo, embromado y doloroso, es sentir esa sensación que no podes respirar. Acá no hay drogas, ni alcohol, acá hay una gran agonía", sostuvo.

Los imputados por el "homicidio simple con dolo eventual" son Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, entre otros.