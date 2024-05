Fernando Burlando habló sobre la muerte de Diego Maradona: "Fue una gran agonía"

Y agregó: "Nuesta postura tiene que ver de por qué no observaron, ni vieron siquiera lo que su cuerpo estaba mostrando. Tenía un edema tan hinchado. No quiero usar palabras que sean salvajes. Diego tenía un tamaño que no era el de él, y no solamente a nivel pulmonar".

Tambíén detalló sobre el último día de vida de Maradona: "No lo quisieron ver, no lo quisieron atender, no hicieron las cosas que tenían que hacer. Ni siquiera lo fueron a ver esa mañana de agonía cuando Diego se fue de este plano".

"Cuando dicen que Diego no se quería atender por los médicos, él ya tenía problemas para respirar, y si hay algo feo, embromado y doloroso, es sentir esa sensación que no podés respirar. Acá no hay drogas, ni alcohol, acá hay una gran agonía", sostuvo.

Los imputados por el "homicidio simple con dolo eventual" son Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, entre otros.

Filoso descargo de Dalma Maradona ante las nuevas versiones de la muerte de Diego

Hace algunos días se dio a conocer en los medios, un informe médico realizado a partir del pedido formal de Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona. En este documento se decía que el ídolo del fútbol había muerto por "paro cardiorrespiratorio secundario a un edema agudo de pulmón”.

La idea de la defensa del neurocirujano es clara: rebatir la acusación de negligencia presentada por Dalma y Gianinna Maradona en su contra. El tema se tocó en distintos medios y en algunos programas se abrió un poco más al debate.

Por tal motivo, Dalma hizo un descargo fuerte en sus redes: "Que alguien me expliqué por qué después de tanto tiempo, nacen hipótesis nuevas sin pruebas nuevas. Chicos, se nota mucho que pagaron para que sus monigotes de siempre empiecen a hablar boludeces".

Uno de los motivos que más enoja a Dalma es que se quiera ensuciar la memoria de su papá: "Vergüenza les tendría que dar de querer culparlo a él por el mal manejo que hicieron ustedes. No tengo ninguna duda de que él va a tener justicia y que todos ustedes van a caer. Por suerte hay miles de audios que dejan en evidencia la organización que tenían".

Si hay algo que Dalma siempre buscó es demostrar que las personas que estaban a cargo de cuidar a Diego no hicieron lo hicieron bien. "Paguenle a todos los monigotes de la tele para instalar versiones que ni ustedes se creen".

"Tienen miedo. Son berretas, asesinos y cagones", agregó por su parte Gianinna y por supuesto, su hermana la bancó. "Acá estamos nosotras para desmentir cada pavada comprada de los medios".

