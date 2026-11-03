Wanda Nara otra vez a la carga contra Mauro Icardi: el firme pedido que hizo a la Justicia

El conflicto por el monto final de la cuota alimentaria entre las partes aún continúa sin resolverse y se había determinado una cifra provisoria a cumplir.

Ahora, ante un supuesto retraso en el cumplimiento de la misma desde abril, la conductora volvió a solicitar que el futbolista no pueda salir de la Argentina mientras aún sigue sin club después de finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía en el mes de junio.

Cabe recordar que antes de viajar al exterior con la China Suárez, el futbolista había solicitado un permiso al juez para poder salir del país, el cual fue aceptado.

Ahora Wanda Nara vuelve a plantarse ante el planteo de Icardi tras ver el posteo de Martín Migueles, pareja de la conductora, mostrando imágenes con sus hijas y retrucó con todo.

El fuerte enojo de Mauro Icardi con Nora Colosimo y Martín Migueles

Mauro Icardi apuntó contra Nora Colosimo y Martín Migueles por la situación de sus hijas y estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias legales.

Según revelaron en el programa Primicias Ya (América Tv), el delantero buscaría poner un límite tanto a las declaraciones sobre las menores en los medios de comunicación como a la difusión de imágenes en las redes sociales.

"Va a ponerle bozal legal para que no pueda hablar más de sus hijas", aseguró Nahuel Saa sobre la medida del futbolista contra la madre de su exesposa.

Y agregó sobre la decisión que evalúa Icardi y que también involucra al novio de Wanda Nara: "Además, arremete contra Martín Migueles, que quiere que no vuelva a publicar fotos de ellas", concluyó.