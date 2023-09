Iliana Calabró negó rotundamente una polémica versión sobre su futuro laboral

Perdidamente elenco sobre el escenario.jpg

Ante esta versión, PrimiciasYa se comunicó con Iliana Calabró quien negó de plano esa posibilidad dado que ya está comprometida para hacer temporada con la obra de Muscari con la que actualmente está de gira con un éxito singular: "Este verano me voy a Mar del Plata, al teatro Bristol con Perdidamente, bajo la producción de Carlos y Tomás Rottemberg".

Y mientras confió a este portal que la actual gira es un verdadero exitazo asegurando que son "las Rolling Stones del conurbano", Iliana fue contundente al asegurar "Del éxito no me bajo" para ratificar que seguirá con la misma obra durante el próximo verano, donde esperan obtener noche a noche el mismo apoyo del público que tienen actualmente.

Y una prueba de ello es que tanto ella como sus compañeras de elenco junto a José María Muscari ya sellaron el acuerdo con Tomás Rottemberg, a través de la ya tradicional puesta de dedos.

Firma contrato verano 2024 Perdidamente.jpg

Las fotos del apasionado beso de Iliana Calabró y su nuevo novio en el reestreno de Perdidamente

A fines del mes de abril, Iliana Calabró confirmó su romance con un empresario en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, y dio detalles de cómo nació el amor entre los dos tras la separación del italiano Antonello Gandolfo en 2019.

"Estoy muy bien y muy contenta. Nos acompañamos, nos cuidamos y estoy muy feliz. La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía", decía la actriz de 56 años sobre el comienzo del romance con Luis.

Iliana Calabró y novio Luis.jpg

En tanto, a mediados de mayo en el reestreno de la obra Perdidamente en el Multiteatro Comafi en calle Corrientes, la actriz, que es una de las protagonistas de la pieza que dirige José María Muscari, se mostró apasionada a puro beso con su nueva pareja.

Iliana integra el elenco de la comedia que se presenta en su tercera temporada junto a Mirta Wons, Emilia Mazer, Ana María Picchio y Leonor Benedetto.