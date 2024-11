Iliana Calabró opinó sobre los dichos de Susana Giménez y bancó a la diva: "Yo la quiero mucho a ella"

"¿Qué Calabró? ¿Cuál? ¿Iliana?", le preguntó Susana, pero Yanina le dijo que sus diferencias son con Marina. "Ah, Iliana es un amor", contestó la diva, dejando picando la pregunta para la panelista: "¿Marina no te gusta?".

"Más o menos… Es que hablaba mucho del espectáculo y a mí no, no, no... Trabajé con el padre (Juan Carlos Calabró) en 20 películas, hice revista con el padre. Hay gente que hay que respetar. Calabró me amaba", dijo Susana. "No te cae simpática", siguió Yanina y la conductora contestó con un rotundo:"No".

PrimiciasYa se contactó con Iliana ante los dichos de Susana y la actriz bancó a la diva de Telefe. "Yo hablo por mí, yo la quiero mucho a Susana y estoy muy agradecida de tantas veces que me llamó para ser parte de su programa... Y tanto Coca como yo le tenemos un gran cariño como le tenía mi papá, Juan Carlos".

"Después del resto no me hago cargo, yo no hablo de las cosas de mi hermana", cerró Iliana de manera contundente.

Susana Giménez

La palabra de Marina Calabró ante los dichos de Susana Giménez

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Marina salió a reponderle a Susana con todo y reveló hasta un dato inquitante. "Para los que hacemos espectáculos siempre hay una factura guardada. En mi caso hice 6 años de Infama, 4 de Intrusos luego Confrontados y 9 años con Jorge Lanata, así que imaginate si tuvo tiempo de acumular. Igual en algun momento todos hablamos al pedo, nadie está exento", comenzó diciendo picante.

Luego, reveló: "Lo extraño que nos habían invitado a Rolando y a mí para ir al juego de las parejas justamente ayer, pero menos mal que no fuimos ¡Imaginate lo que hubiera sido si salíamos después de lo que dijo! Hubiéramos transpirado todo, pero bueno menos mal. Gajes del oficio y puteadas de tránsilo, solamente es eso", cerró Marina sin darle demasiada importancia a los dichos de Susana.