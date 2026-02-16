Las pistas que nadie vio: Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían pasado el Día de los Enamorados juntos

paula varela ian lucas y evangelina anderson

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Ian Lucas tras la bomba de Yanina Latorre

La ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a instalarse en el foco mediático, esta vez por un inesperado episodio durante la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), donde también se vio involucrado el participante Chino Leunis.

En el programa Intrusos (América TV), Anderson no se quedó callada y salió a contestar, apuntando directamente contra Lucas y alimentando nuevas conjeturas sobre su vínculo y las tensiones que se viven dentro del reality.

Mientras debatía con el Turco Husaín sobre el enfrentamiento entre Lucas y Leunis, la modelo no dudó en meter picante y lanzó: “¿Pero se agarraron a las piñas o qué?”.

Además, caracterizó a Ian como alguien que “tira bombas”, aludiendo a comentarios filosos que habrían generado incomodidad entre varios de los concursantes.

Este episodio se suma a las especulaciones que circulan desde hace tiempo sobre la relación entre Anderson y Lucas. Rumores que incluso fueron reforzados por Yanina Latorre, quien en su ciclo radial aseguró que la separación se habría dado por actitudes de Evangelina.