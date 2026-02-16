Las pistas que nadie vio: Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían pasado el Día de los Enamorados juntos
Según Paula Varela, Evangelina Anderson habría pasado el Día de los Enamorados con Ian Lucas. Los detalles.
16 feb 2026, 10:36
Aunque Evangelina Anderson insiste en que se encuentra disfrutando de su soltería, las versiones apuntan a que el Día de los Enamorados no lo habría pasado sola. Los rumores señalan que la modelo habría estado con Ian Lucas. En esta supuesta cita también habría jugado un papel fundamental el Turco Husaín, compañero de la modelo y del influencer en MasterChef Celebrity (Telefe).
El sábado 14 de febrero, Anderson sorprendió a sus seguidores al mostrarse haciendo una actividad inesperada: un asado. Cabe recordar que la rubia es vegetariana.
“Te hago el asado y todo”, escribió junto a las imágenes. Pero lo que más llamó la atención no fue la carne en la parrilla, sino su look. Según reveló Paula Varela en su cuenta de X, la remera y la bermuda que llevaba Evangelina pertenecerían a Ian.
La periodista fue contundente al describir la escena: “Qué rápido llega la data. ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar pero sola. Ahí está en la casa de Ian con remera de Ian y short de Ian. ¿Para qué lo sube? Los leo”.
Qué dijo Evangelina Anderson sobre Ian Lucas tras la bomba de Yanina Latorre
La ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a instalarse en el foco mediático, esta vez por un inesperado episodio durante la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), donde también se vio involucrado el participante Chino Leunis.
En el programa Intrusos (América TV), Anderson no se quedó callada y salió a contestar, apuntando directamente contra Lucas y alimentando nuevas conjeturas sobre su vínculo y las tensiones que se viven dentro del reality.
Mientras debatía con el Turco Husaín sobre el enfrentamiento entre Lucas y Leunis, la modelo no dudó en meter picante y lanzó: “¿Pero se agarraron a las piñas o qué?”.
Además, caracterizó a Ian como alguien que “tira bombas”, aludiendo a comentarios filosos que habrían generado incomodidad entre varios de los concursantes.
Este episodio se suma a las especulaciones que circulan desde hace tiempo sobre la relación entre Anderson y Lucas. Rumores que incluso fueron reforzados por Yanina Latorre, quien en su ciclo radial aseguró que la separación se habría dado por actitudes de Evangelina.