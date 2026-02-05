A24.com

¡Impactante! El cronista de El Trece que apareció con un vestido al cuerpo y tacos en el local de Marixa Balli

Luego del cierre del local de Marixa Balli, un cronista de El Trece visitó el lugar donde liquidaba sus prendas, se animó a probar varios outfits y terminó sorprendiendo al salir en vivo con un look totalmente inesperado. Gran momento en vivo.

5 feb 2026, 14:00
Un momento divertido se vivió al aire de un programa de El Trece cuando un movilero visitó el local de Marixa Balli, donde se lleva adelante la liquidación final de todas sus prendas, y terminó apareciendo vestido con parte de la mercadería.

Para contextualizar, se sabe que Cachaca tuvo que cerrar uno de sus locales en Flores debido a una fuerte crisis económica, según informó en varios medios. Lo que parecía un tema puntual terminó escalando más de lo esperado, generando comentarios de todo tipo y hasta análisis con un enfoque más sociológico. Pero, claro, entre tantos, también hubo tiempo para distenderse y divertirse un rato frente a cámara.

“Estamos acá porque Marixa cerró sus locales y alquiló uno en la calle Rivadavia, para terminar de rematar y de vender a muy buen precio todo lo que le quedaba”, explicó Pampito desde el piso. “Entonces fuimos al local a ver un poco los precios y la estamos esperando”, sumó.

En ese momento, pidieron a Walle, cronista de Puro Show (El Trece) que se pruebe algunas de las prendas y zapatos del local, para compartir con los seguidores qué es lo se está liquidando. El cronista cedió y luego de tanta búsqueda se mostró junto a un outfit de flores color rojo y zapatos de taco.Ahora vamos a ver este cambio. Es más atrevido ”, adelantaron en el programa antes de su aparición.

Una vez que el periodista se mostró, las risas y arengas no dejaron de aparecer. “Se me terminó la carrera”, dijo entre risas Walle ante los gritos de sus compañeros en el piso.

Después de esta escena, en el ciclo compartieron algunas imágenes de los productos que están en “sale” en el local de Marixa, donde se pueden encontrar cateras y zapatos a 30 mil pesos.

Conocido por su buena onda, predisposición y sentido del humor, Walle agradeció al lugar por el espacio. Gracias a la empleada que tuvo la buena onda de dejarnos pasar. Y a Marixa también, que ahora me dijo que está llegando y que va a hablar con nosotros”, dijo.

Tras la pasada con las prendas, en el piso le confirmaron a Walle que puede lucirlas cuantas veces quieran: El productor y Leandro dicen que te podés comprar esa ropa, la paga la producción".

Por qué Marixa Balli cerró sus local en Flores

Días atrás, Marixa Balli explicó con sinceridad en LAM (América TV) los motivos que la llevaron a cerrar sus locales en el barrio comercial de Flores.

“El año pasado empecé a cerrar, se me empezaban a cortar algunos contratos de alquiler y empecé a darme cuenta de que la situación venía muy para atrás”, relató algo preocupada

En su testimonio, Balli también apuntó a los costos que implicaba continuar en determinadas zonas comerciales.Flores es muy caro. No el alquiler, sino la renovación”, señaló en el ciclo que conduce

Al ser consultada sobre si se trataba de una suma de factores o de una crisis sin precedentes, fue categórica: Sí, nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca”.

