¡Impactante! El cronista de El Trece que apareció con un vestido al cuerpo y tacos en el local de Marixa Balli

Una vez que el periodista se mostró, las risas y arengas no dejaron de aparecer. “Se me terminó la carrera”, dijo entre risas Walle ante los gritos de sus compañeros en el piso.

Después de esta escena, en el ciclo compartieron algunas imágenes de los productos que están en “sale” en el local de Marixa, donde se pueden encontrar cateras y zapatos a 30 mil pesos.

Conocido por su buena onda, predisposición y sentido del humor, Walle agradeció al lugar por el espacio. “Gracias a la empleada que tuvo la buena onda de dejarnos pasar. Y a Marixa también, que ahora me dijo que está llegando y que va a hablar con nosotros”, dijo.

Tras la pasada con las prendas, en el piso le confirmaron a Walle que puede lucirlas cuantas veces quieran: “El productor y Leandro dicen que te podés comprar esa ropa, la paga la producción".

Por qué Marixa Balli cerró sus local en Flores

Días atrás, Marixa Balli explicó con sinceridad en LAM (América TV) los motivos que la llevaron a cerrar sus locales en el barrio comercial de Flores.

“El año pasado empecé a cerrar, se me empezaban a cortar algunos contratos de alquiler y empecé a darme cuenta de que la situación venía muy para atrás”, relató algo preocupada

En su testimonio, Balli también apuntó a los costos que implicaba continuar en determinadas zonas comerciales. “Flores es muy caro. No el alquiler, sino la renovación”, señaló en el ciclo que conduce

Al ser consultada sobre si se trataba de una suma de factores o de una crisis sin precedentes, fue categórica: “Sí, nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca”.