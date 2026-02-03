Marixa Balli liquida todo por el cierre de su local y sorprendió con los precios: cuánto sale una remera o una cartera

Embed

Los comentarios de apoyo no tardaron en aparecer. Clientes habituales y seguidores destacaron el esfuerzo de Balli y la acompañaron en este momento de cierre, valorando su compromiso y su cercanía al mostrarse en pleno proceso de liquidación.

La decisión de cerrar definitivamente el local ya había sido confirmada por la propia Marixa en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe), donde habló sin filtros sobre el complejo contexto económico que atraviesa el rubro. “El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, sostuvo con sinceridad.

En esa misma charla, la panelista remarcó el fuerte impacto de la caída del consumo, incluso en una zona históricamente asociada a precios populares y gran movimiento comercial. “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, reflexionó.

Así, Marixa Balli baja la persiana de Xurama, despidiéndose de una etapa marcada por el esfuerzo, la constancia y el contacto directo con su público, mientras liquida los últimos restos de un proyecto que supo ser parte central de su perfil como empresaria.

Marixa Balli liquida

Por qué Marixa Balli liquidó a Javier Milei tras haber cantando con Fátima Florez

Tras el revuelo que se desató por su aparición musical junto al Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María, Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena recientemente, pero esta vez por un anuncio que mezclaba espectáculo, nostalgia rockera y un fuerte impacto mediático. Fue cuando se confirmó la semana pasada que el Presidente volvería a subirse a un escenario, aunque en un ámbito completamente distinto al de un festival popular: interpretando El rock del gato, el clásico de Ratones Paranoicos, nada menos que junto a Fátima Florez, su expareja.

La cita fue el pasado martes 27 de enero en Mar del Plata, en el marco del espectáculo Fátima Universal. Durante varios días circularon rumores sobre si el mandatario participaría o no del show y de qué manera lo haría. Finalmente, la confirmación llegó unas horas antes y generó una fuerte expectativa tanto entre los seguidores de la humorista como entre quienes siguen de cerca cada movimiento público del jefe de Estado.

Lejos de pasar desapercibida, la noticia despertó opiniones encontradas. Mientras algunos celebraron el reencuentro artístico y lo tomaron como un momento distendido y llamativo, otros pusieron el foco en la conveniencia de que un Presidente se involucre en este tipo de apariciones en medio de un contexto social complejo. La combinación entre lo personal, lo artístico y lo político volvió a encender la polémica.

Embed

Así, el tema fue abordado en A la Barbarossa (Telefe), donde Marixa Balli expresó sin filtros su enojo y lanzó durísimas críticas contra Milei. Visiblemente molesta, la panelista cuestionó que el mandatario dedique tiempo a este tipo de actividades y reclamó mayor responsabilidad institucional. “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”, disparó con firmeza.

Lejos de quedarse ahí, la exangelita profundizó su postura y pidió no minimizar la gravedad de la situación que atraviesa el país. “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”, sostuvo, visiblemente movilizada.

Incluso al referirse a las habilidades musicales del presidente, Balli dejó en claro que su crítica no pasa por ese lado, sino por el momento elegido. “A mí me parece que él tiene que hacer de presidente. Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero la verdad es que tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar”, concluyó, dejando en evidencia el clima de debate que genera cada aparición pública del mandatario.