Impactante relato de Luis Ventura tras el brutal ataque que recibió en la cancha: "No fue una desgracia de milagro"

También expresó su malestar por la falta de avances en la causa y apuntó contra quienes intentan responsabilizarlos por el escándalo: “Tenemos que seguir aguantando que algunos de Ballester digan que nosotros provocamos o que queríamos robar”, reclamó con evidente indignación.

El episodio vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los torneos de ligas menores y deja en evidencia la falta de controles ante situaciones de violencia. Según Ventura, no se trata de un hecho aislado, y pidió que se investigue a fondo para evitar que vuelva a ocurrir.

En ese contexto de tensión, el periodista y director técnico describió en primera persona cómo fue el ataque: “Un tipo me pegó una piña malsalva. Yo había ido a sacar al arquero nuestro y me pegan sin decir agua va. Me mareo, tengo una vaguedad de una mujer que me hablaba. Me dijeron después que era la médica, yo qué sé”.

A lo largo de su relato, aseguró que la violencia se desató de manera generalizada: “Liberan a la barra para que nos masacren. Miren los videos, cómo entran a la cancha con una escalera. Las facas que están dando vueltas. Le piden que mate a un jugador, a un técnico. ¿Qué más quieren?”

En medio de la conmoción, Ventura decidió regresar en su auto particular: “No quería ocupar un grupo de ambulancias porque se estaban llevando jugadores a guardias. Había uno que estaba desfigurado”. Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, fue contundente: “¿Y la policía? Bien, gracias. Bien, gracias”.

También recordó un antecedente violento frente al mismo rival: en 2018, contra Central Ballester, en la cancha de Colegiales, ya lo habían golpeado brutalmente.

Durante la entrevista, el conductor Sergio Lapegüe destacó el respaldo que le dieron a Ventura durante la entrega de los Martín Fierro de Radio, a la cual no pudo asistir por lo que ocurrió en la cancha: “Todo el mundo te mandaba mensajes. Cada uno que subía a recibir el premio se solidarizaba con lo que te pasó".

Mientras Ventura hablaba en vivo, surgió una contraversión de parte de Central Ballester: “La gente de Central Ballester está denunciando que los jugadores de Victoriano Arenas provocaron destrozos en el vestuario y se robaron pertenencias”.

Frente a esa acusación, fue Carlos, hermano de Ventura, que también habló en Lape Club Social, quien expresó su sorpresa y enojo: “¿A vos te parece que en una situación así, con todo el lío que pasó, alguien podría robar algo?”

Embed

La tremenda agresión a Luis Ventura durante un partido de fútbol

"Lo golpearon, lo agredieron", informó Karina Iavícoli en el programa Infama (América TV). "No va a estar en los Martín Fierro. Lo lastimaron en la cabeza", detalló la conductora Marcela Tauro al referirse a lo sucedido con Luis Ventura.

A continuación, la producción del ciclo de espectáculos emitió el video que muestra la violenta agresión que sufrió el conductor de Secretos Verdaderos en plena cancha, y que generó alarma al verlo desplomarse sobre el césped.

"Este partido termina de esta manera. Fijate que dice 56 minutos del segundo tiempo, aparentemente no llegó a terminar el partido. Hubo una batalla campal entre jugadores y después se metieron algunos hinchas dentro del campo de juego", relató el periodista Gonzalo Sorbo mientras analizaban las imágenes.

"La persona de campera negra con capucha roja le pega a Luis y queda tirado en el suelo. Lo noqueó", describió el panelista al observar la secuencia del ataque.

Minutos más tarde, Luis Ventura se comunicó con el programa y dio su versión de los hechos: "Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien, tengo toda la cabeza hinchadísima. Yo decidí irme, porque tenía debía ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones."

"Voy a ir a la Trinidad y si me tienen que internar, me internaré", agregó. "¿Necesitarás puntos?", le preguntó Tauro. "No, puntos no, porque lo tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre", evaluó el periodista.

Más adelante, se refirió al agresor y recordó un episodio similar: "Es el mismo tipo que nos agredió la última vez en el año 2018. Liberaron la puerta y entró toda la gente de afuera y nos agredieron de la misma manera."