Impactante revelación de Cristian U sobre Gran Hermano: "No lo mostraron porque era muy fuerte"

Cristian U Captura ataques de pánico.jpg Cristian U se refirió al reciente ataque de pánico de Locho Loccisano en El hotel de los famosos, y reveló que él sufrió 5 durante su encierro en Gran Hermano.

En tanto, sobre por qué en Gran Hermano no mostraron sus ataques de pánico, Cristian U se sinceró: "No sé, creo que era muy fuerte. Aparte, yo soy tan nervioso... que mis ataques de pánico eran: 'Ni te acerques porque te arranco un brazo'". Y con relación a la contención que tenía cada que sufría un episodio de pánico, contó que "Había una chica que se llamaba Luz, una compañera, que era la única que más o menos me hablaba y me bajaba".

Y sobre lo que sentía al atravesar un evento de estas características, Cristian U explicó "Primero, tenés un tema con la respiración. Parecía un perro rabioso de verdad. Sentía como si en el pecho me estuvieran clavando un puñal. A mí me pasaba que quería matar a todos porque me sentía muy vulnerable". Y concluyó disparando contra los realities y el comportamiento de los participantes, al asegurar que allí "No hay una contención sincera por parte de tus compañeros (porque es un juego)".

Cristian U le respondió a Emiliano Boscatto tras las denuncias a Gran Hermano: "Lo único que habla es de sexo"

Hace algunas semanas, Cristian U y Emiliano Boscatto dieron a conocer la pésima relación que llevan, luego de que el cordobés avisara que iba a llevar ante la Justicia al ganador de Gran Hermano 2011, tras ser acusado de ejercer la prostitución.

Emiliano Cristian.jpg Cristian U le respondió a Emiliano Boscatto tras las denuncias a Gran Hermano: "Lo único que habla es de sexo"

Ante esta situación, Cristian habló en Intrusos y no solo apuntó contra su ex compañero de reality, sino que también disparó contra El hotel de los famosos por haber echado a un camarógrafo por varias quejas de acoso por parte de seis mujeres. "No pueden salir a decir que una persona es acosadora sin antes haber una denuncia previa", comenzó diciendo Cristian U. Y luego añadió: "Los que dicen eso y no van a hacer la denuncia donde la tienen que hacer y preservarse a si mismo, es porque son burros".

Ante estas declaraciones, Marcela Tauro le consultó si la denuncia que recibió por parte de Boscatto, quien lo acusó de ejercer violencia de género dentro del reality, era solo mediática. "Fue en la tele. Fue este muchacho que lo único que hace es de sexo. Sexo con rugbiers, con la prima, con el vecino, es lo único que puede hablar siempre", disparó el ganador de GH2011.

Lejos de terminar ahí, fue por más: "Eso es lo malo, que no puede cualquiera, por tener dos segundos de prensa, salir a decir a hablar estas cosas porque hay mucha gente que lo padece de verdad, que lo vive y no sabe donde denunciarlo, no tiene donde acudir".