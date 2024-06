Importante actriz reveló que estuvo al borde de la muerte: "Háganse chequeos"

Mercedes Oviedo

“A mi familia, a los amigos, a las enfermeras y a los médicos INMENSOS que me trataron, gracias por salvarme la vida”, indicó, muy agradecida tanto con sus afectos como con los profesionales que la atendieron.

Mercedes finalizó su posteo con un consejo a sus fans. “El 10 de junio fue mi cumpleaños y pude celebrarlo valorando más que nunca la vida y abrazando a mis seres queridos. Por favor, aquellos que temen ir al médico, hacerse chequeos yconsultar, háganlo. Es primordial”, cerró.

Mercedes Oviedo

Mercedes Oviedo sobre su "no" al Pollo Àlvarez: "Banco a la gente que va de frente"

Joaquín "El Pollo" Álvarez participó del segmento "Da para darse" del ciclo radial "Perros de la calle" y le declaró su amor a la actriz Mercedes Oviedo.

"¿Con quién te gustaría que te ayudemos para un 'da para darse'?", le preguntó Andy Kusnetzoff al Pollo.

"Me voy a inmolar, cuando alguien me gusta lo digo por si llega. Ella tiene cero interés conmigo, soy su opuesto. Me gusta mucho, se viene un fracaso. Bonita, sencilla, la quiere todo el mundo, no gusta de mí. Vivió en San Bernardo y yo soy de Mar de Ajó. Es actriz y no le va a gustar el llamado", reveló él. Luego llamaron a la actriz, que volvió a decirle que no.

Este portal pudo dialogar con Mercedes sobre el tema: "Me tomaron por sorpresa. Mis respuestas sonaron antipáticas porque me puse nerviosa. No me lo esperaba, estaba grabando".

"Fue una nota divertida, me sentí muy halagada y se lo agradezco mucho. Cuando te dicen cosas lindas y con respeto siempre es positivo. Banco mucho a la gente que va de frente, sin miedo. No tengo nada más para agregar", completó la bella actriz, cerrándole la puerta al conductor, pero felicitándolo por el coraje.