Incineraron a Romina Uhrig con su mayor secreto estético en Gran Hermano 2023: "¿Quién dejó los...?"

Y así como la misma noche que llegó les mostró a los chicos las extensiones removibles que llevaba en su cabellera, pasados unos días una de las chicas mandó al frente a Uhrig, aunque sin saberlo, al encontrar en la cocina un aparato dental que era de la ex diputada.

Embed

Así, fue Zoe quien ante el hallazgo, preguntó a los gritos y frente a todos “¿Quién dejó los dientes acá?”, a lo que Agostina, una de las chicas con las que Uhrig forjó una relación más cercana, respondió de inmediato: “¡Ay, son de Romina. Son los retenedores!”.

Pero qué son los retenedores dentales concretamente. Después de un tratamiento de ortodoncia para alinear la dentadura, es imprescindible durante un tiempo determinado usar otro aparato para fijar la corrección dentaria, dado que los dientes tienen memoria y de no usarlos en poco tiempo vuelven a su posición original.

retenedor dental.jpg

Así las cosas, se desprende que tras salir de la casa luego de los cinco meses de competencia hace casi un año atrás, Romina Uhrig decidió arreglar su dentadura para lucir su sonrisa impecable y ahora está en la etapa final del tratamiento estético.

Romina Uhrig en Gran Hermano

Furia le declaró la guerra a Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano y disparó contra Telefe

Esta semana, la ex Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, entró a la casa más famosa del país para conocer a los participantes de la nueva edición del reality y sumarle picante al juego.

Desde el inicio de su estadía, la ex diputada tuvo algunas rispideces con Furia, que ha logrado consolidarse como figura del programa luego de haber superado varias placas.

furia vs romina.jpg

En las últimas horas, Juliana Scaglione explotó indignada contra Romina. Una frase de la ex Gran Hermano generó su enérgica reacción contra la producción del programa.

"A mí Telefe no me quiere, porque no soy cómo una familia normal", exclamó Furia. "Aguante Telefe y Direct TV!", acotó Lucía, intentando calmar a su compañera.

"Obvio, aguante Telefe, pero si no soy la familia que querías no me traigas a Romina a dice que no soy la familia", completó. "¿Eso te dijo?", reaccionó la salteña. "Me dijo que Telefe es un canal de familia y lo mío no va", remató Furia.