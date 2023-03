¡Increíble! Julieta Poggio usó en la final de Gran Hermano 2022 un vestido que ya había usado su hermana Camila

Lo cierto es que Juli fue la primera en salir de la casa de Gran Hermano, obteniendo el tercer lugar, y se la pudo ver con una prenda negra ceñida al cuerpo, con tajos, transparencias y repleto de brillos.

Julieta Poggio final - mismo vestido que su hermana Camila.JPG

Fue entonces a los pocos minutos de aparecer Poggio en la pantalla de Telefe durante la transmisión final de GH, que se viralizó una foto de Camila, una de las hermanas de Julieta, usando el mismo vestido en la Navidad pasada según los usuarios de Twitter.

"El vestido de Juli en la final ya lo había usado su hermana Cami en Navidad", afirmaron más que sorprendidos sin aclarar si se trató de la misma prenda o si ambas se compran la ropa en conjunto.

Hermana de Julieta con su vestido de la final de GH 2022.jpg

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio abandonó la casa y obtuvo el tercer puesto en el reality

Con el 19,66% de los votos, Julieta Poggio se convirtió en la primer eliminada en la final de Gran Hermano 2022, en una noche a pura adrenalina y emoción, y se coronó con el tercer puesto en el reality que se ganó el corazón de todos los argentinos.

Julieta Gran Hermano

"Me llevo amigos, aprendizajes, y si estoy acá es gracias a la gente así que no tengo más que agradecer. Gracias a la gente que me votó, ya me siento ganadora", dijo Juli que, además del cariño del público se ganó un viaje a algún rincón del mundo que aún no develaron.

La Gala final de GH, con picos de 30 puntos de rating al momento de esta nota, comenzó con un emotivo video que repasó los diferentes momentos vividos a lo largo de los cinco meses que duró el reality, con un espectacular plano final de Nacho, Marcos y Julieta saludando a cámara en el drone, desde el jardín, que luego viajó directamente a los estudios de Telefe.