Increíble reacción de Martín Redrado al enterarse el romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez

Luciana Salazar y julian alvarez.jpg Luciana Salazar y Julián Álvarez protagonizan uno de los romances del año.

Así, ante los comentarios de los integrantes del ciclo calificando de picante la storie de Luciana Salazar, Adrián Pallares disparó picante: “Qué mensaje para uno que yo sé”, mientras que Lussich echó más leña al fuego al decir: “Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido”.

salaa redrado.jpg Luciana Salazar estuvo en pareja varios años con el economista Martín Redrado, pero esa relación ya está absolutamente terminada.

En tanto, Pallares detalló sobre la reacción del ex de Salazar al saber que Luli ya enterró definitivamente lo que hubo entre ellos : “Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender”. Y no conforme con ello, aseguró “Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas”.

Embed

La reacción inmediata de Luciana Salazar ante la filtración del romance con Julián Álvarez

Fue hace apenas unas horas cuando trascendió la verdadera identidad del futbolista con el que la escultural Luciana Salazar estaría viviendo un fogoso romance, después circular el nombre de Nico González día atrás. Se trata del jugador de River Julián Álvarez.

Fue Paula Varela desde Socios del espectáculo (El Trece) quien aseguró, tras afirmar que el futbolista es el hombre que logró conquistar el corazón de Luli, que "Ha ido mucho a la casa de ella. Lo han visto los vecinos. Es más, le dedicó dos goles".

Luciana Salazar historia .jpg La sugestiva historia virtual de Luciana Salazar tras confirmarse su romance con el futbolista Julián Álvarez.

Así las cosas, por el momento Luciana Salazar prefirió no hacer declaraciones a la prensa pero sí lo hizo desde sus redes sociales generando más intriga todavía, porque sin confirmar ni desmentir, ni nombrar a nadie, se despachó con una frase más que elocuente.

Desde sus historias de Instagram, la rubia subió la imagen de una pareja abrazada con la frase que reza "Quédate con el que te bese como loco, te haga el amor como pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota", donde ella le agregó "Reeee!!!" lo que para muchos es más que suficiente para dar por confirmado el romance.