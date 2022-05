El contundente descargo de Luciana Salazar: "Voy a contar toda la verdad"

"Nada me sorprende que, a días de mi declaración en la Justicia, vuelven los falsos rumores de noviazgos míos. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que busquen eso. Voy a contar toda la verdad en la Justicia", aclaró.

En la publicación, Luciana menciona que recibió un aluvión de mensajes y, por esa razón, decidió contestar todo en su Instagram.

"A todos los periodista que me escriben preguntando por supuestos novios y el casamiento de mi ex. Les contesto por acá. Primero, de mi vida privada y sentimental no van a saber nada hasta que a mí se me ocurra querer contar algo", sostuvo.

Luego, sobre el casamiento de Redrado con Lulú Sanguinetti, Luciana dijo: "Segundo, si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mi que sean felices y coman perdices".

Y, finalmente, Luli remarcó qué le reclama al economista. "Lo único que me interesa de ese hombre (por Redrado) es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados", sentenció.

Luciana Salazar habló de la paternidad de Matilda tras las declaraciones de Martín Redrado

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda, la hija de Luciana Salazar.

"Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión, que yo respeté y acompañé mientras fuimos pareja. Los compromisos que tomé, los tomé cunado fuimos pareja. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no le hace bien a nadie", sostuvo el economista.

En diálogo con Intrusos (América TV), Luciana Salazar le respondió a Redrado. "No me puedo creer el nivel de impunidad que maneja cuando habla", exclamó la rubia.

La ex vedette reveló también lo que todos quieren saber: ¿Matilda es o no es hija de Martín Redrado? "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija", precisó la blonda.

De todos modos, Luciana advirtió que seguirá la batalla legal contra el economista porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana".

La rubia no dio más detalles de los documentos que firmó Redrado por respeto al proceso judicial, pero remarcó que deberían "preguntarle a él por qué firmó lo que firmó".