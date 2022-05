La furia de Luciana Salazar con Analía Franchín cuando le preguntó de qué trabajaba

Entonces, la ex participante de Masterchef celebrity cuestionó: “Ellas dicen: ‘¿por qué él debería mantener los embriones congelados en Miami, a Matilda y su casa, si hace 4 años que ya no están juntos?’ Acto seguido preguntan: ¿Y de qué trabaja Luli Salazar?´ Entonces, todo eso hace un combo explosivo para vos”.

Luciana se enojó y respondió: “¿Pero de qué trabajo? Trabajo desde los 21 años. Dejen de cuestionar. Es horroroso escuchar eso”.

Analía argumentó: “Pero la gente lo dice”, y Luciana contraatacó: “Porque lo instalan periodistas, que también son muy misóginos”.

“No, no lo instalan los periodistas, lo instalás vos en las redes. Si vos estás explicando todo el tiempo de que él te tiene que mantener”, respondió Franchín.

Luciana Salazar habló de la paternidad de Matilda tras las declaraciones de Martín Redrado

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Martín Redrado habló por primera vez de la paternidad de Matilda, la hija de Luciana Salazar.

"Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión, que yo respeté y acompañé mientras fuimos pareja. Los compromisos que tomé, los tomé cunado fuimos pareja. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no le hace bien a nadie", sostuvo el economista.

Este lunes en Intrusos (América TV), Luciana Salazar le respondió a Redrado. "No me puedo creer el nivel de impunidad que maneja cuando habla", exclamó la rubia.

La ex vedette reveló también lo que todos quieren saber: ¿Matilda es o no es hija de Martín Redrado? "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija", precisó la blonda.

De todos modos, Luciana advirtió que seguirá la batalla legal contra el economista porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana".