¡Indignada! Ximena Capristo le respondió a Tomás Dente tras sus duras acusaciones: "Todos saben lo que ..."

Todo el enfrentamiendo comenzó cuando Capristo dejó entrever que Dente habría trabajado en un 'spa gay' y habría realizado otras tareas.

Ahora Ximena le contestó en el ciclo conducido por Ángel de Brito. "Me parece que es una fábula hermosa toda la que armó. Miente, no la veo a mi hermana, con un año de edad, pintando con aerosol las paredes. Le contaron muy mal todo", comenzó diciendo Capristo.

"No me gusta que la metan a mi vieja, que es una mujer que ya no está, que no se puede defender", remarcó la modelo. "Lo único que fue verdad es que vivimos en Las Heras y Ayacucho", sostuvo.

"¿Qué le dirías a Tomi Dente?", le preguntó el conductor. AhÍ, Ximena redobló la apuesta y disparó: "Le diría a Tomi que a mí me han llegado un montón de mensajes también. Y que lo que hace en el gimnasio de la calle Cabrera todos lo saben. Y las cámaras lo tienen visto".

Y aclaró: "Yo jamás dije que era trabajador ni que era nada, yo dije que era recepcionista de un lugar. Me parece que tan trágico no es". "El se sintió tratado de prostituto", acotó De Brito.

"Pero él se sintió así, porque capaz se hace cargo. Yo no me estaría haciendo cargo de nada", sumó Capristo.

La picante confesión de Ximena Capristo sobre su relación con Paula Chaves: "Nunca hubiera sido..."

Ya desde el año pasado Ximena Capristo reflotó un tema que parecía ya enterrado en el pasado: la pelea y distanciamiento de su marido Gustavo Conti y Pedro Alfonso, y con ella el enfriamiento de la amistad de las respectivas parejas, incluida Paula Chaves por supuesto.

Así, tras un primer round meses atrás, este viernes desde LAM (América TV) Capristo arremetió contra Paula Chaves y su relación con ella luego de escuchar las declaraciones de la modelo asegurando no querer hablar más de ese tema.

“En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (el actor y su mujer, Paula) venían a casa, yo les cocinaba”, arrancó contando la angelita para dejar en claro que la amistad era entre su marido y el esposo de la modelo.

Ximena Capristo - Paula Chaves - Padro Alfonso - captura LAM.jpg

“Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común”, agregó filosa Ximena ante el asombro de todos en el piso del ciclo de América.

Al tiempo que concluyó argumentando su sincericidio al explicar que Paula" es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también”.