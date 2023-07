Fer Dente sorprendió al hablar de su relación con su hermano Tomás Dente: "Siento mucho..."

"Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Pero, por otro lado, sí me gusta cuando surge el tema porque hay un punto como de los mandatos, ¿viste? Yo siempre digo que Martín Fierro que decía 'los hermanos sean unidos'... era hijo único. Está todo bien pero a veces no va la relación con tu hermano. No es fácil", expresó de entrada el conductor del canal de Palermo.

Tomi y Fer Dente.jpg

"Yo tengo 33 años, Tomi es mayor. Si él quiere que diga su edad. Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también. Sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos", agregó Fer sobre Tomás Dente.

En tanto, cuando el conductor quiso saber si se arrepentía de haber contado su historia personal al descubrir quién era su verdadero padre y Tomás confió que le molestó la exposición del apellido, Fernando fue contundente: "Para nada. Es mi historia, mi identidad. Puedo hacer y deshacer con eso lo que quiera".

Por último, en el programa le preguntaron con picardía si hay alguien a quién no entrevistaría, y una vez más la respuesta del actor fue tajante: "A mi hermano. No me hinchen las bolas porque me lo piden todo el tiempo. No va a pasar".

Embed

Tomás Dente reveló que pasa un duro momento profesional y recibió un mensaje alentador de su hermano, Fernando

No obstante, a pesar de la casi nula relación declarada por ellos mismos, a mediados de este mes de julio Tomás Dente publicó un profundo mensaje en su cuenta de Instagram para anunciar el fin de La tarde del Nueve, el programa que presentó en El Nueve junto a Pía Slapka, y su hermano reaccionó con un lindo gesto.

"Lamentablemente tengo que anunciar el fin de un ciclo HERMOSO. Tenía todo: buen vibra, lindos contenidos, rating, y un grupo humano excepcional. La decisión nos excede. Finalmente a fin de mes terminamos este viaje! Creo que no hay nada más sano que aceptar las caídas. Lograr encontrar en ellas el sabor de la victoria, de saber que las cosas se hicieron con el corazón y a pulmón. Cómo un perfecto oxímoron: en la pérdida también hay trofeo. Estoy oficialmente sin trabajo", fueron las palabras del periodista.

Tomás Dente posteo fin de cciclo.jpg

Lo cierto es que para sorpresa de todos, en los comentarios del poste, Fernando, el hermano de Tomás, le dejó una frase alentadora. "Viene lo mejor", le dijo el conductor de Noche al Dente (América TV).