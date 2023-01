Inés Estévez denunció a la cuidadora de sus hijas por abandono y mostró el desconsolado llanto de la pequeña

"Es tiempo de hablar de esto: No hay dispositivos de cuidados domésticos para discapacidad que brinden garantía de idoneidad y continuidad, pero sobre todo no hay garantía alguna de bondad humana. Quienes maternamos o paternan en discapacidad y, como en mi caso, carecemos de marco familiar disponible (pareja, tíos, abuelos, hermanos mayores etc) dependemos pura y exclusivamente de asistencia paga", comenzó el poste.