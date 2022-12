Inesperada actitud de Mauro Icardi en medio del nuevo acercamiento de Wanda Nara y L-Gante

El futbolista, que había cerrado su cuenta de Instagram luego de que Wanda aclarara que no se reconciliaron, regresó a la red social y desarchivó todas las fotos con su ex en Las Maldivas; hoy por hoy pueden verse los posteos románticos que le dedicó en su momento a la empresaria.

Mauro Icardi

La peor venganza de Wanda Nara contra La China Suárez con Rusherking como protagonista

Wanda Nara no va a parar hasta cobrarse la historia de amor y traición entre Mauro Icardi y La China Suárez. De aquel "zorra" que publicó en el 2021 hasta hoy, su vida tiene bastante matices de venganza y prueba de ello es lo que sucedió en estas horas.

En el marco de una charla en Luzu Tv, Wanda Nara habló del novio de La China Suárez, Rusherking. Recordemos que L-Gante, Emilia Mernes y y Rusherking hicieron un tema en colaboración llamado El plan que ya tiene un millón y medio de vistas en la plataforma de YouTube.

"¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le preguntó Grego Rosello a Wanda y ella sorprendió con su respuesta. “Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", comentó ella.

"La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elián sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", cerró.