Inesperadamente Alex Caniggia sorprendió al hablar de Claudio Caniggia en El hotel de los famosos: "Mi viejo es..."

Alex Caniggia Chino Leunis.jpg Alex Caniggia sorprendió en la charla íntima de El hotel de los famosos hablando de su padre, Claudio Caniggia, asegurando que es un crack.

Así ante la consulta de cómo es Claudio Caniggia como padre, el hermano de Charlotte aseguró: “Como papá para mí es el mejor papá, obviamente. Lejos. Es serio, no te voy a mentir. Medio cara de verg… Cuando jode, jode pero normalmente es más serio”. Pero, por supuesto, también tuvo palabras para su madre, Mariana Nannis. “Mi vieja es la más loquilla. Mi mamá es muy parecida a mí, así alegre y jodona todo el rato”, contó con un esbozo de sonrisa en su rostro.

mariana nannis con charlotte y alex caniggia chiquitos.jpg Alex Caniggia junto a su hermana melliza Charlotte y su madre, Mariana Nannis, cuando apenas era un niño.

Y como para marcar la diferencia con su padre, Alex Caniggia explicó sobre Nannis: “Me crió mi vieja al 100%, obvio. Los futbolistas viajan, van y vienen y yo estuve mucho más tiempo con mi vieja que con mi viejo”, se sinceró sobre la relación familiar al tiempo que le declaró su amor. “Una madre impresionante que siempre estuvo para mí. La amo mucho”, sentenció.

Embed

Alex Caniggia demolió a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "No es mi amigo y no quiero..."

Después de quedar solos dentro del hotel de cara a la gran final de esta primera edición de El hotel de los famosos (El Trece), Alex Caniggia y Martín Salwe mantuvieron una tensa convivencia. Mientras que el locutor mostró su alegría por llegar a esa instancia y destacó el desayuno que la producción les preparó a los dos participantes al tiempo que intentó espiar la preparación de los desafíos que los esperaban durante la jornada, el Emperador lo miró con cara de pocos amigos y luego lo aniquiló durante el back del programa.

“Me estoy pegando un embole con ‘musculito de leche’. No tenemos de qué hablar, no es mi amigo y no quiero que lo sea. ¿Qué mier… hago?”, disparó Alex Caniggia sobre Martín Salwe con su característica ironía. Pero claro que también confesó la angustia que le genera la lesión de su tobillo por el tremendo dolor que siente si bien juró no darse por vencido. "Sabés qué... lo agarro con el tobillo nuevo y me lo como así... papita para el loro (haciendo el gesto de su mano llevándosela a la boca). Igual hoy me infiltro, así que le rompo todo", advirtió a los gritos.

alex caniggia martin salwe desayunando.jpg El último desayuno de Alex Caniggia y Martín Salwe en El hotel de los famosos (El Trece).

En tanto, minutos después ya hablando más sereno, Alex reconoció su enojo por lesionarse el día anterior a la final del reality. "La verdad que me da bronca. Tengo el tobillo hecho mierd... encima 3 meses jugado juegos todos los días... ¡No quiero saber más nada! Es más, ¡Que me amputen la pierna directamente. Estoy arruinado!".

Eso sí, por último confió que lo que más espera al salir de El hotel de los famosos es su reencuentro con Melody Luz con quien se puso de novio dentro del programa, y tal parece que se enamoró realmente de la bailarina. “Tengo ganas de estar en casa mirando tele con Carlita”, aseguró con cara de sentir mariposas en la panza.