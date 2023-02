Inesperado acercamiento de La Tora a Camila en Gran Hermano 2022 tras la fulminante de Julieta

Fue Lucila quien se acercó a la pianista con la intención de solucionar las cosas. "Tenés que disfrutar la casa de Gran Hermano porque esto es una sola vez. Después tu familia y el afuera, en algún momento va a llegar. ¿Estás fulminada? Bueno, la gente va a decidir si te quedás o te vas pero enfocate en disfrutar esto y que la gente te conozca disfrutando", le dijo.

"Sí, es verdad. Ay, gracias por tus palabras", se emocionó Camila

La sorpresiva noticia que cambiará el juego en Gran Hermano 2022: ingresan seis nuevos participantes

Este jueves, en una nueva emisión de El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe), Santiago del Moro anunció una noticia impensada en el marco de un éxito que no para de crecer.

“Entrarán seis nuevos integrantes a la casa”, dijo, dejando en claro que el juego, así, tomará un nuevo rumbo en el reality de Telefe.

"Será este lunes", dijo Del Moro, y si bien se negó a dar detalles sobre el tema, las especulaciones no tardaron en llegar, y hasta que no comience una nueva semana, no se sabrá quiénes ni cómo será los seis participantes que prometen cambiar el rumbo del ciclo.