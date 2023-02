La sorpresiva noticia que cambiará el juego en Gran Hermano 2022: ingresan seis nuevos participantes

"Este lunes ingresarán nuevos integrantes a la casa", dijo Del Moro.

Si bien se negó a dar detalles sobre el tema, las especulaciones no tardaron en llegar, y hasta que no comience una nueva semana, no se sabrá quiénes ni cómo será los seis participantes que prometen cambiar el rumbo del ciclo.

Telefe decidió extender Gran Hermano 2022: cuándo y dónde será la final

El éxito de Gran Hermano 2022 no cesa y, tal es el nivel de rating que maneja el programa de Telefe que el reality no terminará el 20 de marzo como se había anunciado, y lo cierto es que terminará los primeros días de abril.

En LAM (América TV) Ángel de Brito con Santiago Sposato revelaron cómo será la final, y su día de emisión.

"Sobre la final, había dos opciones, la primera era en el teatro Gan Rex, pero está descartada por cuestiones de presupuesto", comenzó el movilero que se encontraba charlando con Coti, una de las ex participantes del reality.

"Donde sí va a estar el ganador es en la avenida Fleming, en Martínez, localidad donde se graba el ciclo de Telefe, que estará completamente cortada para la circulación", anunció.

"El ganador va a recorrer el espacio en una alfombra azul e ingresará al estudio para festejar el gran premio", sentenció Sposato.