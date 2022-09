El inapropiado chiste de Eduardo Feinmann a Ian, un nene con autismo, que desató una crisis en vivo

"¿En serio?", repreguntó el conductor de La Nación +, Eduardo Feinmann. "Muchas veces cuando nos cuentan cualquier chiste no lo entendemos", repitió el niño que se hizo conocido por ser un influencer en las redes sociales. A modo de gracia, Eduardo acotó: "A veces me pasa eso de ser literal".

Como la entrevista se fue extendiendo, el animador le fue haciendo bromas al menor que le había dicho en la charla que se toma las cosas con mucha literalidad: "¡Chau, Ian! Te van a matar. Vas a lograr que te echen del canal!".

"¡Mirá Ian, hay un señor ahí que me dice así!", remató Feinmann e hizo un gesto como que le iban a cortar la cabezas, lo que provocó una crisis del niño que empezó a decir "¡no, no, no...!". Su mamá le tuvo que explicar que se trataba de una broma.

De todos modos, el niño pasó un gran momento en la tv, así lo reflejó en su posteo en Instagram: "Hoy fue un día maravilloso!! Conocí a @eduardofeinmann , estaba un poco nervioso porque me dijeron que critica mucho, pero saben una cosa fue re linda la nota!! Yo creo profundamente es que ser diferente es divertido. Te quiero mucho @eduardofeinmann gracias por invitarme....".

Ian tiene autismo y quiere tener amigos: la increíble historia de un influencer diferente

Ian tiene 9 años y fue diagnosticado con condición del espectro autista. En América Noticias para contar cómo vive y también su carrera como influencer en las redes sociales, en donde hablar sobre su condición, sus vida y sus sueños.

"Venía a hablarles sobre el autismo. Quiero que entiendan esta condición y aprendan a aceptarla", dijo Ian en la entrevista con Guillermo Andino y Belén Ludueña. "Hay muchas diversidades... Demasiadas, que no sé cómo decirlas. Percibimos el mundo de manera diferente. Mucha gente le dice trastorno, pero no es un trastorno, es una condición", dijo.

En su cuenta en instagram (@ianmoche) tiene más de 30 mil seguidores y desde allí explica cómo es vivir con la condición de autismo.