Inesperado romance en Canta Conmigo Ahora entre un participante y una jurado ¡Con beso incluido!

Roda y Anit Co en la tribuna con Tinelli CCA.JPG Marcelo Tinelli, todo un celestino alentando el romance entre un participante y una jurado en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

“Es un tema un poco largo, porque yo creo que perdí la capacidad de amar, me han malherido y quedé así”, explicó Anita y agregó “Mordí banquina y nunca más volví a la ruta, y tengo miedo a las relaciones. Me asusta, me da miedo, pero le confieso que él, que es nuestro Julio Sosa”. No conforme, Marcelo Tinelli insistió en saber el por qué de la dedicación de Roda ante una Anita Co algo contrariada, por lo que llevó al participante hasta la tribuna para ir al encuentro de la cantante.

“¿Cómo arrancó esto?” preguntó directo el cabezón, mientras Roda entonaba susurrando Por debajo de la mesa de Luis Miguel, hasta que inesperadamente la besó. Y ante los gritos y aplausos de todos en el estudio, Co atinó a decir: “Me comprometo a respetar mi rol como jurado y a ser imparcial”.

Así, asegurando Anita Co su soltería mientras que Roda blanqueó que está libre desde hace poco más de un mes, el conductor de Canta Conmigo Ahora no disimuló su alegría. “Me encanta haber podido concretar una pareja en este programa. Es la primera vez que se nos ha dado”, aseguró Tinelli al tiempo que le pidió a Jairo -nuevo integrante de lujo en el jurado- que les dedique un tema. Y qué mejor que Los enamorados... ¡Se ha formado una pareja!

Beso Roda Anita Co.JPG Miguel Ángel Roda besó en medio de Canta Conmigo Ahora (El Trece) a la jurado Anita Co, frente al aliento de Marcelo Tinelli.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Canta Conmigo Ahora: La desconsolada emoción de Avril Lerman al llegar a la final

El programa de Marcelo Tinelli está llegando a las instancias finales para consagrar al gran ganador o ganadora de esta primera temporada que logró alcanzar las expectativas del Trece, motivo por el cual ya está confirmada una inmediata segunda etapa. Es así que este jueves en Canta Conmigo Ahora, Avril Lerman, la primera participante del ciclo en lograr puntaje perfecto del reality, se quebró al meterse entre los 12 finalistas.

Lo cierto es que su extraordinaria interpretación de Nella fantasia en el sing off entre las últimas tres participantes que habían quedado en el podio hizo que el jurado le diese los 91 puntos que dejó en el camino a sus contrincantes, Trish y Selene Berardone.

Marcelo Tinelli Avril Lerman.jpg

Así al recibir la noticia del conductor tras la performance de Selene, desde su lugar Avril no pudo contener el llanto de la emoción, sobre todo porque en su presentación anterior no le había ido del todo bien al jugarse por cambiar en una etapa clave, obteniendo sólo 62 puntos al interpretar Memory del musical Cats.

La joven fanática del grupo de rock Guasones y Abel Pintos había interpretado Nessun dorma (que nadie duerma), el clásico del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini en su primera presentación en Canta Conmigo Ahora en agosto pasado, conmoviendo a todos con su voz, logrando así ser la primera concursante en alcanzar los 100 puntos del jurado.