L-Gante hizo reír a todo el jurado de Canta Conmigo Ahora con una de sus devoluciones

L-Gante en CCA.JPG L-Gante celebró, con su particular estilo, la performance de Miguel Ángel Roda en Canta Conmigo Ahora (El Trece) generando la risa de todos.

Así, ante la performance de Miguel Ángel Roda, uno de los finalistas de la competencia, quien interpretó el icónico hit del Paz Martínez, Qué par de pájaros, el concursante se enfrentó a devoluciones varias. Si bien primero se topó con la negativa del cantante y actor Reydel, que explicó que no lo votó debido a que le pareció medio forzado, luego fue el turno del cantante de Los Caligaris. En su debut, Martín sí votó a Roda. "Me gustó que se arriesgó porque me dijeron que era un cantante de tango e hizo una balada. Si bien tiene una voz tanguera, lo escuché bien tanguero al tema, pero me gustó y te felicito", explicó.