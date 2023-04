Insultaron a Coti Romero y el Cone Alexis Quiroga en México por no dejar propina: "Váyanse a la..."

Embed

“Le explicamos al mozo que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar y ésta fue su contestación”, contó Alexis desde sus Instagram Stories tentado de risa y asombro al mismo tiempo, mientras Coti remató reproduciendo el insulto del mozo: “¡Váyanse a la verg...!”.

Pero claro que eso no logró estropear el viaje a la playa de los ex GH, y mucho menos el festejo de cumpleaños de la actual influencer. “¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que todos tus deseos se cumplan, y que nunca dejes de brillar. Acá estoy para acompañarte. Gracias por ser mi compañera. Te amo gringa”, le dedicó el Cone desde sus redes a Coti durante los primeros minutos de este 18 de abril, así como luego mostraron la improvisada torta de cumpleaños.

Cone Alexis Quiroga saludo cumpleaños Coti Romero.jpg

Coti Romero realizó una dura amenaza a dos exparticipantes de Gran Hermano 2022: "Me callé en su momento porque..."

Coti Romero, la ex Gran Hermano 2022, dejó un duro mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores: “Me callé en su momento porque no estaba bueno cagarle lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo. Me tienen los huevos por el suelo”.

Esto surgió como respuesta a un mensaje que una fan de Coti posteó, en el que aseguraba que desde un video de Nacho Castañares, se filtró una conversación entre Romina y Cata donde presuntamente hablaban mal de la correntina.

Esa situación se habría dado en la casa de la exdiputada, donde hace unos días se celebró una reunión de los ex participantes del reality de Telefe.

Coti Romero

En otro momento, Coti aseguró que no es la primera vez que Uhrig y María Laura se unen para defenestrar a sus compañeros. Incluso, Marcos Ginocchio también fue tema entre las exconcursantes, en medio de su triunfo como ganador de la edición 2022.

De acuerdo a lo dicho por la influencer, ambas hablaron mal del Primo en el último programa de Gran Hermano 2022, El Debate: “Las escuché hablar horriblemente de Marcos en maquillaje. De la bronca que me dio, salí volando y Agus me tuvo que calmar”.