Conejo de Gran Hermano 2022 le propuso casamiento a Coti Romero de una manera muy particular

Siempre muy compinches, la influencer lo fue a alentar durante su partido de fútbol nocturno. Y le sacó una foto en la cancha, etiquetándolo junto a un montón de cariñosos emojis que simulan estar enamorados.

Enternecido por el gesto de su novia, él hizo eco de su publicación y le sumó la tan esperada pregunta. "¿Te querés casar conmigo?", le consultó, al pie de amorosas caritas, a la espera de la respuesta de su pareja, de quien se muestra súper enamorado.

Coti Romero y Conejo

La muerte que golpea de cerca a Coti Romero de Gran Hermano 2022

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2022, Coti Romero, contó una historia impactante, que le provocó una enorme tristeza.

"Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba", relató la novia de Alexis Quiroga."Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", agregó.

La joven se dirigió a sus fans porque la consolaron en un momento de enorme pesar: "Quería agradecerles por todo corazón por sus hermosos mensajes, a pesar de que es una situación muy difícil y que toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando y creo que eso fue lo peor de todo".

"Es un perrito que tenemos hace un montón de tiempo y nos recibía de una hermosa manera. Pero siempre nosotros decimos que cuando a los perritos les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado anteriormente que habían chocado a otro perrito nuestro y nos dolió un montón, pero este fue mucho peor por las circunstancias", sentenció.