Insultos, gritos y una feroz discusión por comida podrida derivó en una salida en Gran Hermano Chile

Embed

¿Quién había dejado eso ahí? Angélica Sepúlveda, que escuchó la reacción de Napoli y fue corriendo a detenerlo.

En medio de la discusión, Chama -asqueada por los hongos en el plato- se cruzó con Sepúlveda porque notó que se derramaba un jugo extraño en su cama.

“No te manché, cayó acá, ridícula”, fue la respuesta de Sepúlveda. "¡No me grites!", le dijo Chama. "Yo te grito cuando quiero”, le contestó su compañera.

En un momento, Chama empezó a tirar perfume y Sepúlveda se quejó porque dijo que le entró una gota en le ojo.

Ante el altercado, Gran Hermano intervino y decidió sancionar a los tres participantes con una nominación directa. Además, se les retiró la posibilidad de ser salvados por el líder de la semana, reduciendo sus opciones para evitar la eliminación.

Como consecuencia de esta decisión, Chama optó por abandonar la casa sin despedirse de sus compañeros. “Me parece muy injusto que me pongan una sanción cuando no hice nada. Me retiro de la competencia”, manifestó en el confesionario.

La drástica medida que tomaron en Chile por el mal rating de Gran Hermano y tras la polémica con los participantes

A una semana del estreno, un verdadero escándalo se desató en Gran Hermano Chile por las quejas de los participantes que estuvieron en El Sótano, con cero comodidades y poca comida, tras haber perdido la prueba de equipos.

En medio de ese revuelo, en Chilevisión, el canal donde se emite el reality en el país vecino, hay preocupación por el bajo rating. El programa no supera la barrera de los seis puntos y suele quedar por debajo de la competencia, Mega y Canal 13.

Para tratar de apuntalar el número, las autoridades de ese medio tomaron una firme determinación: desde ayer, la gala pasó de 22.30 a las 23. La determinación implica una extensión de la emisión de Chilevisión Noticias.

Aunque eso no es todo. Según trascendió, el reality tendrá un resumen con lo mejor del día, que se emitirá por la tarde, desde las 17.15 hasta las 18.30. Por supuesto, esto podría estar sujeto a cambios debido a los Juegos Olímpicos de París, que inician este viernes y de los cuales Chilevisión tiene los derechos.

Habrá que esperar para ver si estos cambios logran mejorar el resultado en materia de rating para la versión chilena de Gran Hermano.