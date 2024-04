Insultos y gritos en Gran Hermano: así fue la tensa pelea entre Furia y Martín

“Tintu, mandá Constanza al 9009 que el pelotudo de tu marido está hecho un bobo”, disparó la tatuada. “Tintu, vos sabes que ves todo”, respondió él. “Sí, por eso ve. Pelotudo”, agregó Juliana sacada.

“Perdón ¿qué me dijiste?”, le preguntó al escuchar el insulto. “Te estamos cuidado. Así como me dijiste a mi una vez ‘te estamos cuidando’ te lo estoy diciendo y no te estás dando cuenta. Pelotudo te dije ¿te jode?”, le dijo Furia.

“Sí. No me faltes el respeto", manifestó Martín. "Ya pasó esto. No te tengo miedo”, agregó Juliana. “Bueno no me faltes el respeto. No me digas pelotudo. A mí me hablás bien”, volvió a decirle el Chino.

“Te lo digo en serio. Así como vos me querés sacar de la casa no me vas a sacar. Te jode que te lo diga. Boludo, no te das cuenta que vas a perder todo que venías re bien, tarado”, le remarcó la participante.

Embed

Furia volvió a disparar con todo contra Coti Romero en Gran Hermano 2023: "A mí no me usa más"

Sin ninguna chance de establecer tregua alguna en la tensa relación que mantienen desde que llegó Coti Romero a la casa de Gran Hermano (Telefe), una vez más Juliana Furia Scaglione dejó en claro que la quiere fuera de competencia.

Desde el primer momento, la entrenadora sentó posición diciendo a viva que le resultaba "injusto" el ingreso de la correntina a esta edición del reality por la tremenda cantidad de seguidores con que cuenta, lo que implica una clara desventaja para el resto. Amén de que la propia Coti le declaró la guerra al no saludarla ya desde su ingreso a la casa.

Así las cosas, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde Furia alerta a Emmanuel Vich sobre las arteras estrategias de Romero. “Es lo que te dije desde que llegó. No la contengan (a Coti) porque es re falsa”, se la oye expresar molesta.

Furia y Emmanuel en el gimnasio - captura GH2023.jpg

Al tiempo que sumó analítica: “Es un juego que hace donde se hace la víctima. Yo también puedo venir acá y decir ‘ay, se murieron mis papás y me la paso llorando todo el tiempo’. Y no, las pelotas. O sea, basta loco”.

Por último, Furia concluyó tajante sobre su actitud de ahora en mas con relación al resto de sus compañeros: “Yo no soy más psicólogo de nadie. Si tenés un problema, andá a hablar con Gran Hermano. A mí, no. A mí no me usás más. Porque no me importa si te sentís bien, si te sentís mal”.