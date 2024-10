El conmovedor video del padre de Liam Payne al visitar el santuario que le hicieron al cantante

En la vereda del hotel, Geoff se encontró con el santuario que armaron las fanáticas de Liam, en el cual dejaron cartas, fotografías, velas, ramos de flores, entre otras ofrendas para su memoria.

padre de Liam Payne en el santuario

Allí, el papá del cantante se detuvo uno minutos para apreciar las muestras de afecto hacia su hijo y se quedó en silencio contemplando la escena. Además, se acercó para mirar de cerca algunas imágenes y cartas puntuales.

“Llegó a balbucear algún agradecimiento y nada más que eso. Todo fue muy espontáneo, salió una persona de los acompañantes del consulado y les dijo a las chicas que el papá tenía intenciones de salir, si podían armar un cordón. Ayudadas por tres efectivos de la policía de la ciudad, fueron las fans que armaron ese círculo para que él pueda circular por allí”, explicó el movilero de América Noticias.

Rompió el silencio Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que estuvo con él días antes de su muerte

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, rompió el silencio luego de la muerte del cantante británico, que cayó de un tercer piso en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Ambos estaban en pareja desde fines del 2022, y habían realizado juntos la visita a Argentina, aunque ella partió de nuevo a Estados Unidos tres días antes de la tragedia que acabó con la vida de Liam.

"Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real", comenzó escribiendo en una story de Instagram.

posteo de la novia de Liam Payne

Luego, expresó: "Te pido y oro para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado. Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amaba incondicional y completamente. Voy seguir amándote por el resto de mi vida. Te amo Liam".

En cuento a la muerte de Liam, actualmente su padre Geoff Payne se encuentra en Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo y comenzar los trámites para el traslado del cuerpo a Inglaterra.