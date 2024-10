El curioso video de Britney Spears que volvió a preocupar a sus fans: "Me casé con..."

“El día que me casé conmigo misma... ¡Trayéndolo de vuelta porque puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca!”, indicó en su posteo la artista.

Britney Spears viene de terminar los trámites de divorcio de Sam Asghari con quien comenzó la relación en 2016, se casó en 2022 y se separó un año después. En diciembre ya estarían dados los plazos legales para que se consideren divorciados.

A lo largo de su vida, la cantante se casó tres veces, las anteriores dos fueron con Jason Alexander en 2004 y luego al poco tiempo con Kevin Federline, de quien se separó dos años después.

Este nuevo video de Britney alertó a sus fans por su estado de salud mental donde reconoció por los difíciles momentos que pasó a lo largo de su vida y mientras existen trascendidos de que estaría atravesando un difícil presente económico.

En las publicaciones, la cantante no tiene habilitada la opción de los comentarios para que sus seguidores no puedan opinar de sus contenidos.

britney spears se caso con ella misma.jpg

Lali Espósito desató un importante debate sobre la inteligencia artificial tras compartir el mensaje de Britney Spears

Lali Espósito lanzó al mercado Lali, su trabajo discográfico con el que está maravillosamente posicionada al tope del ranking de ventas. Allí precisamente no sólo homenajea a Moria Casán, sino también a Britney Spears con algunas icónicas frases, como You drive me de Crazy en Obsesión.

Así fue que la reina del pop argentina no dudó en celebrar el éxito de su disco compartiendo en las redes su felicidad. "Es de las cosas que más me emocionan de este proyecto porque uno de mis deseos más grandes era que eso pasara. Quería que volviéramos a 'tocar' el arte, la pieza. Quería que nos quedemos ese recuerdo y amo ver que así es. ¡Gracias!", escribió en su cuenta de Twitter.

Y tras ello, subió en sus Instagram Stories un clip con un saludo, nada más y nada menos que de Britney Spears felicitándola y haciéndose eco del homenaje de la argentina hacia ella.

"Hola, soy Britney Spears. Necesitaba que sepas que amo tu canción ‘Obsesión’ y el homenaje que le hacés a mi canción ‘Crazy'.Hiciste un increíble trabajo. Seguí rockeándola con tu nuevo álbum. Te amo, dulce", dice el breve mensaje de la cantante americana.