Julio Iglesias publicó chats que le habrían enviado sus exempleadas antes de la denuncia y reveló sus identidades

Y agregó en el mismo sentido: "Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados".

Julio Iglesias

Enseguida explica que los mensajes que compartió con sus seguidores en las redes deberían ser tomados como una clara evidencia de las mentiras que se dicen de él.

"Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", escribió.

Luego aclaró: "Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas". E insistió en su absoluta inocencia: "Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad".

Qué dicen los chats que publicó Julio Iglesias de sus exempleadas

"A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido", escribió Julio Iglesias antes de compartir las capturas de los chats.

"Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche", indica uno de los supuestos mensajes con fecha del 20 de abril de 2021.

En otro con fecha del 23 de septiembre de 2022 puede leerse: "¡Feliz cumpleaños Julito! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. Te quiero y siempre te recuerdo con cariño. Atte.: tu fisioterapeuta por siempre".

Ahora, la polémica que se viene está vinculada a la publicación de los nombres de las mujeres denunciantes. En las capturas de los chats aparecen identificadas las exempleadas del cantante a las que la Justicia les había asegurado el resguardo de sus identidades.