Se supo cuál fue el primer paso de la defensa de Julio Iglesias: qué pidió su abogado

Julio Iglesias

El letrado del cantante defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, solo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España".

Tampoco las denunciantes son españolas "ni residen habitualmente en España", agrega.

"No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", destaca.

Las oenegés Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones. (FUENTE: CR HOY)