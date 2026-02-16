Cinthia Fernández fue al hueso y puso contra las cuerdas a la abogada de Mauro Icardi: "¿Le pregunto al Papa?"

Pero Fernández no cedió: "¿Cuál es el problema personal que manifiesto en una pregunta así? Perdón, ¿vos no sos la abogada de Mauro Icardi? ¿A quién le pregunto? ¿Al Papa Francisco?".

Con ironía, Elba respondió: "No, al Papa Francisco sería complicado que le preguntes". Y Cinthia, sin perder el tono, lanzó: "Hay que explicarte todo hoy, dije: 'Que en paz descanse'".

Cómo fue la pelea en pleno vivo entre Cinthia Fernández y la China Suárez

La China Suárez se animó a hablar de todo en una entrevista extensa para el programa de Moria Casán desde Turquía. En medio de la charla, se produjo un momento de tensión con Cinthia Fernández, que no pasó desapercibido.

La panelista de La mañana con Moria (El Trece) fue directa: "No te importa o poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de rompehogares", le preguntó en relación a sus vínculos con Benjamín Vicuña primero y luego con Mauro Icardi.

La protagonista de Hija del fuego respondió con firmeza: "Qué bueno que lo mencionas, de hecho te pasó con esta relación también que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números. ¿Cómo lo pasaste vos con eso'".

Fernández recogió el guante y aclaró: "Yo salí a aclarar automáticamente", en referencia a su relación con el abogado Roberto Castillo y los cruces mediáticos con la ex.

La China, por su parte, explicó: "No tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bolu.. porque debería haberlo hecho, ya pasó mucho tiempo".

Luego recordó el caso de Carolina Ardohain: "Pero en el caso de Carolina (Ardohain) hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados y vivían en casa separadas. En su momento nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar y fue lo que pasó. Yo hablo siempre con quien tengo que hablar".

De esta manera, Suárez dejó en claro su postura: no entrar en polémicas innecesarias y hablar únicamente con las personas involucradas, evitando dar explicaciones públicas que, según ella, no son necesarias.